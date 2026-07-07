En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

El valor del libra esterlina finalizó la jornada en USD 0.7487 este martes, 7 de julio de 2026, cifra que refleja una diferencia del 0.27% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, la Libra esterlina cayó un 0,61%, mientras que en el último año subió un 1,49%, lo que sugiere una corrección reciente dentro de una tendencia anual alcista.

Conoce la cotización de este martes, 24 de marzo de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, que se sitúa en un 3.97%, es notablemente menor que la volatilidad anual del 6.10%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización de la moneda Libra esterlina hoy muestra una tendencia positiva con un dato de 1. Esto indica que en los días consecutivos recientes, el valor de la moneda ha ido en aumento, lo que refleja un interés creciente en la divisa británica.

Comparado con la tendencia de los días anteriores, este incremento puede asociarse a factores económicos favorables o la estabilidad política del Reino Unido. Se observa que la tendencia positiva podría ser un indicativo de confianza en la economía británica, lo cual es vital para futuros movimientos en el mercado.

¿En qué lugares se puede cambiar libra esterlina a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.