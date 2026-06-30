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Durante los próximos días, diversas zonas de Estados Unidos permanecerán en alerta por fuertes tormentas, lluvias intensas y potentes ráfagas de viento, como combinación de un patrón activo y una gran cúpula de calor.
Los expertos indican que durante toda esta semana habrá repetidas rondas de tormentas con actividad eléctrica, lluvias, granizo y vientos peligrosos.
Alerta por lluvias intensas este martes: las zonas afectadas
De acuerdo con lo indicado por expertos de AccuWeather, para hoy martes se prevén al menos tres zonas con riesgo por clima severo
- Desde el norte de Kansas hasta el norte de Michigan, donde podrían registrarse granizo, fuertes ráfagas de viento y tornados aislados
- El sector sur de las High Plains
- El noreste de Estados Unidos, desde el suroeste de Quebec y el sureste de Ontario hasta la costa de Nueva Inglaterra
También hay alerta por lluvias intensas y riesgo de inundaciones repentinas el resto de la semana
Además de viento y granizo, los expertos advierten que las tormentas podrían dejar intensas lluvias capaces de provocar inundaciones en algunos sectores.
Las precipitaciones se producirán de manera repetida durante la semana a medida que distintos complejos de tormentas recorran la cúpula de calor.
Vientos sumamente intensos para esta semana
Los expertos indican que, conforme la alta presión se fortalezca durante la semana, el riesgo de que se formen otras tormentas también aumentará.
Las tormentas podrían generar entonces ráfagas cercanas a los 80 mph.
Las zonas que permanecerán en alerta durante toda la semana
Desde el martes al resto de la semana, las áreas con más probabilidad de registrar tiempo severo son las del centro, este y sur del país, donde podrán desarrollarse nuevos focos de tormentas conforme avance la semana
El consejo es siempre mantenerse alerta a las predicciones meteorológicas en caso de que exista algún cambio importante que deba conocerse.