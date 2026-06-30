Durante los próximos días, diversas zonas de Estados Unidos permanecerán en alerta por fuertes tormentas, lluvias intensas y potentes ráfagas de viento, como combinación de un patrón activo y una gran cúpula de calor.

Los expertos indican que durante toda esta semana habrá repetidas rondas de tormentas con actividad eléctrica, lluvias, granizo y vientos peligrosos.

Alerta por lluvias intensas este martes: las zonas afectadas

De acuerdo con lo indicado por expertos de AccuWeather, para hoy martes se prevén al menos tres zonas con riesgo por clima severo

Desde el norte de Kansas hasta el norte de Michigan, donde podrían registrarse granizo, fuertes ráfagas de viento y tornados aislados

El sector sur de las High Plains

El noreste de Estados Unidos, desde el suroeste de Quebec y el sureste de Ontario hasta la costa de Nueva Inglaterra

Se pronostica clima severo hasta el fin de semana del 4 de julio. Shutterstock

También hay alerta por lluvias intensas y riesgo de inundaciones repentinas el resto de la semana

Además de viento y granizo, los expertos advierten que las tormentas podrían dejar intensas lluvias capaces de provocar inundaciones en algunos sectores.

Las precipitaciones se producirán de manera repetida durante la semana a medida que distintos complejos de tormentas recorran la cúpula de calor.

Vientos sumamente intensos para esta semana

Los expertos indican que, conforme la alta presión se fortalezca durante la semana, el riesgo de que se formen otras tormentas también aumentará.

Las tormentas podrían generar entonces ráfagas cercanas a los 80 mph.

Las zonas que permanecerán en alerta durante toda la semana

Desde el martes al resto de la semana, las áreas con más probabilidad de registrar tiempo severo son las del centro, este y sur del país, donde podrán desarrollarse nuevos focos de tormentas conforme avance la semana