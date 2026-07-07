El Servicio de Impuestos Internos (IRS) comenzó a depositar los reembolsos del Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC) correspondientes a la temporada de declaraciones 2026 , del año fiscal 2025.

El beneficio alcanza hasta u$s 8.046 para las familias con tres o más hijos que califiquen esta temporada, un monto que subirá a u$s 8.231 en el año fiscal 2026. El crédito está dirigido a trabajadores de ingresos bajos y moderados.

Cómo se califica para el Crédito por Ingreso del Trabajo

Para acceder a este beneficio fiscal, el contribuyente debe declarar ingresos provenientes de un empleo o de un trabajo independiente. El IRS aclaró que también pueden calificar ciertos ingresos por discapacidad, además de contar con un nivel de ingresos bajo o moderado según el tamaño del grupo familiar.

El beneficio también exige contar con un número de Seguro Social válido antes de la fecha límite de presentación y mantener la residencia o ciudadanía estadounidense durante todo el año. Militares y miembros del clero deben seguir reglas específicas, ya que el crédito puede impactar otros beneficios que reciben.

Estos son los principales requisitos que exige el IRS para acceder al crédito:

Tener ingresos del trabajo, ya sea como empleado o por cuenta propia.

Registrar un nivel de ingresos bajo o moderado según el tamaño familiar.

Contar con un número de Seguro Social válido antes del vencimiento de la declaración.

Ser ciudadano estadounidense o residente permanente durante todo el año.

Para acceder al EITC, el contribuyente debe declarar ingresos provenientes de un empleo o de un trabajo independiente. Freepik

Qué debe hacer el contribuyente para recibir este beneficio fiscal en su cuenta bancaria

Por ley, el IRS debió esperar hasta el 21 de febrero de 2026 para emitir los reembolsos vinculados al EITC, y la mayoría de los pagos con depósito directo se acreditó antes del 2 de marzo.

Quienes presenten una declaración tardía o enmendada este año deben contemplar ese mismo plazo mínimo antes de recibir el depósito .