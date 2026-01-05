Una noticia clave marca el inicio de 2026 para miles de salvadoreños que reciben o están en proceso de gestionar beneficios del Seguro Social de Estados Unidos.

Por primera vez en mucho tiempo, funcionarios oficiales de la Administración del Seguro Social (SSA) se trasladarán al país para ofrecer atención presencial y orientación directa.

La medida busca facilitar trámites que, hasta ahora, requerían gestiones a distancia o viajes fuera de El Salvador, reduciendo costos, tiempos de espera y posibles errores administrativos.

La SSA de Estados Unidos llega a Latinoamérica

La Embajada de Estados Unidos en El Salvador confirmó que representantes de la oficina regional del Seguro Social brindarán asistencia personalizada a beneficiarios que residen fuera del territorio estadounidense.

Este tipo de jornadas presenciales es poco común y está dirigida especialmente a personas que necesitan resolver situaciones relacionadas con pagos, elegibilidad o actualización de datos, de manera segura y con información oficial.

Fechas y ciudad donde se brindará la atención

Los funcionarios de la Administración del Seguro Social estarán disponibles en San Salvador durante un periodo limitado:

Del 26 al 29 de enero de 2026

Durante esos días, los beneficiarios podrán recibir orientación directa sobre sus beneficios federales, sin intermediarios y sin necesidad de desplazarse a otro país.

Trámites del Seguro Social que se podrán consultar

La atención estará enfocada en los principales programas y gestiones del Seguro Social estadounidense. Entre los servicios disponibles se encuentra la siguiente lista:

Jubilación del Seguro Social

Beneficios por discapacidad (SSDI)

Pagos para sobrevivientes

Actualización de información personal

Consultas sobre estatus y elegibilidad

Orientación sobre pagos retenidos o atrasados

El objetivo central es brindar claridad, evitar fraudes y asegurar que los beneficiarios reciban correctamente sus derechos.

Requisito obligatorio: atención solo con cita previa

Las autoridades confirmaron que no se atenderá sin cita programada. Las personas interesadas deberán completar el proceso de agendamiento mediante los canales oficiales habilitados por la Embajada.

Esta medida busca mantener un flujo ordenado de atención, considerando la alta demanda que suelen generar las visitas relacionadas con el Seguro Social de Estados Unidos en el extranjero.