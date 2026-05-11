La cadena de supermercados minorista Walmart anunció un cambio importante en su sistema de abastecimiento que impactará en más de 650 tiendas en Estados Unidos. La compañía confirmó la apertura de una nueva planta de procesamiento de leche para reforzar la distribución de productos lácteos en gran parte del país. De acuerdo con lo señalado, esto forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer la cadena de suministros y mejorar la disponibilidad de productos. El cambio también impactará sobre sucursales mayoristas de Sam’s Club, que recibirán productos provenientes de esta nueva planta. Según informó Walmart, la nueva planta de procesamiento está ubicada en Robinson, Texas y se llevó a cabo con una inversión de más de 350 millones de dólares. La instalación cuenta con más de 300,000 pies cuadrados y promete generar más de 400 empleos en la región. El objetivo es reforzar la cadena de suministro de leche, permitiendo que los productos lleguen más rápido a las góndolas. En la planta se procesarán y embotellarán distintas variedades de leche, entre las que se encuentran Los productos se comercializarán bajo las marcas Great Value de Walmart y Member´s Mark de Sam’s Club. El vicepresidente ejecutivo de alimentos de Walmart, John Laney afirmó que la nueva instalación permitirá Según se indicó, esta inversión forma parte de un plan que finalizará en 2031 y destinará 350,000 millones de dólares a fabricar, cultivar y ensamblar productos en Estados Unidos.