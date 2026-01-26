El Gobierno de Colombia modifica el feriado del Día de Reyes Magos para enero de 2026 (foto: archivo).

El Gobierno anunció que habrá un nuevo feriado este lunes y muchos trabajadores gozarán de un nuevo fin de semana largo. De acuerdo al calendario oficial de asuetos, los ciudadanos gozarán de más de 10 días de descanso durante el 2026.

Con la llegada de un nuevo fin de semana largo, es importante destacar que muchos rubros permanecerán cerrados, o con las tareas administrativas reducidas, por 72 horas.

Descanso nacional confirmado: será feriado este lunes y habrá un fin de semana largo

El próximo lunes 16 de febrero Estados Unidos celebrará el Día del Cumpleaños de Washington, conocido oficialmente como Washington’s Birthday. Se trata de un feriado federal, por lo que el descanso se extiende durante tres días consecutivos.

Al ser una fecha nacional, los bancos, las oficinas estatales y federales y los colegios públicos permanecerán cerrados, mientras que varios servicios funcionarán con personal reducido.

El próximo lunes 16 de febrero será feriado en Estados Unidos. Fuente: Archivo.

Por qué se celebra el feriado por el Día del Cumpleaños de Washington

El feriado conmemora el nacimiento de George Washington, primer presidente de Estados Unidos y una de las figuras centrales de la historia del país. Aunque nació el 22 de febrero, la celebración se traslada al tercer lunes del mes para garantizar un fin de semana largo.

Con el paso del tiempo, la fecha se consolidó como un feriado institucional que rinde homenaje a la presidencia y forma parte del calendario oficial del Gobierno federal.

Todos los feriados que restan en el año

Memorial Day el lunes 25 de mayo.

Juneteenth el viernes 19 de junio.

Día de la Independencia el sábado 4 de julio.

Labor Day el lunes 7 de septiembre.

Columbus Day el lunes 12 de octubre.

Veterans Day el miércoles 11 de noviembre.

Thanksgiving Day el jueves 26 de noviembre.

Navidad el viernes 25 de diciembre.

Qué rubros permanecerán cerrados durante el feriado