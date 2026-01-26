En medio de un escenario internacional cada vez más tenso, Colombia comenzó a ser mencionada por analistas y medios internacionales como un nuevo foco de fricción geopolítica, luego de los recientes episodios vinculados a Venezuela y a los intereses estratégicos de Estados Unidos en Groenlandia.

Si bien no existe una confirmación oficial de una invasión, el aumento de las tensiones diplomáticas y de seguridad reavivó el debate sobre el rol de Colombia en una posible escalada regional con impacto global.

Este país de América Latina aparece en el radar de Estados Unidos

Colombia ocupa una posición clave en América del Sur por su ubicación geográfica, su rol histórico en la lucha contra el narcotráfico, su cercanía con Venezuela y su tradicional alianza militar con Estados Unidos.

Sin embargo, la relación bilateral atraviesa uno de sus momentos más tensos en décadas, tras la crisis diplomática de 2025, que incluyó retiro de embajadores, suspensión de cooperación en inteligencia y cruces públicos entre ambos gobiernos.

Además, el deterioro de la cooperación en seguridad y las discusiones sobre el monitoreo de cultivos ilícitos han generado preocupación en Washington, que evalúa nuevos escenarios para proteger sus intereses en la región.

Colombia aparece en el radar de Estados Unidos. Fuente: Archivo.

Crece el temor de una escalada con impacto global

Aunque no hay señales concretas de una invasión, el contexto de reacomodamiento militar y geopolítico de Estados Unidos, sumado a las tensiones con gobiernos de la región, alimenta el temor a una escalada que trascienda lo local.

La experiencia reciente con disputas en Groenlandia y Venezuela refuerza la percepción de que América Latina vuelve a estar en el tablero de las grandes potencias.