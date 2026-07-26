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Al momento de viajar a Estados Unidos, la visa americana y el pasaporte son dos documentos esenciales para casi todos los turistas, encontrándose en la lista de obligatorios para visitar el país.

No obstante, los mexicanos que cuenten con un documento alternativo podrán ingresar por tierra a la zona fronteriza de Texas, Nuevo México, Arizona y California durante períodos cortos de tiempo, sin necesidad de presentar visado o identificación internacional.

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Cómo funciona el Formulario DSP-150 para ingresar sin visa ni pasaporte a las zonas fronterizas de Texas, California, Nuevo México o Arizona

En general, el Formulario DSP-150, conocido como Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC) se utiliza de forma independiente para visitar por mar o por tierra las conocidas como “zonas fronterizas” durante 30 días sin pasaporte o visado. No obstante, las autoridades afirman que, cuando se presenta acompañado de pasaporte puede funcionar exactamente igual que una visa americana, habilitando el viaje por cualquier vía.

Este documento tiene una validez de 10 años desde el momento de su emisión, por lo que resultará fundamental verificar que se mantenga en vigencia al momento de realizar el viaje.

La BCC puede usarse de forma independiente para viajes de hasta 30 días a la zona fronteriza.
La BCC puede usarse de forma independiente para viajes de hasta 30 días a la zona fronteriza.

Visitar Texas, California, Nuevo México y Arizona: qué destinos permiten el ingreso sin visa B1/B2 ni pasaporte con este formulario

Cuando no se acompañe de pasaporte, la BCC podrá utilizarse para visitas de hasta 30 días a los siguientes territorios, siempre que sea con fines de turismo, negocios no remunerados y encuentros familiares:

  • Texas: menos de 40 km de la frontera
  • California: menos de 40 km de la frontera
  • Nuevo México: dentro de 88 km de la frontera o hasta la interestatal 10, lo que se encuentre más al norte
  • Arizona: menos de 120 km de la frontera
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Qué mexicanos pueden tramitar este formulario para visitar Texas, California, Nuevo México y Arizona sin visa ni pasaporte

Para obtener este documento, es fundamental que se cumplan los siguientes tres requisitos

  • Ser mexicano y residir en México.
  • Tener pasaporte vigente para la tramitación
  • Cumplir con los estándares de elegibilidad para la visa B1 o B2
  • Demostrar vínculos sólidos con México que sean considerados motivos suficientes para regresar

El proceso se lleva a cabo en la Embajada de Estados Unidos en México o en el consulado más próximo.