El Gobierno de Estados Unidos detalla en su sitio web oficial en qué circunstancias un ciudadano debe solicitar un nuevo pasaporte porque apariencia no se ve fielmente reflejada en el ejemplar actual.

Conoce y respetar estas reglas es esencial para que la identificación internacional pueda utilizarse sin inconvenientes, garantizando que cumpla con todos los requisitos solicitados por las autoridades y las aerolíneas.

Estados Unidos exige un nuevo pasaporte a quienes ganaron o perdieron peso significativamente

De acuerdo con lo detallado por el Departamento de Estado, se requiere de un nuevo ejemplar cuando la apariencia del portador del pasaporte cambió de forma tal que no coincida con la fotografía del documento.

En ese sentido, todas las personas que subieron o bajaron drásticamente de peso deben tramitar un nuevo ejemplar para evitar cualquier contratiempo.

No obstante, la regla establece que el cambio sólo es necesario si la persona ya no es fácilmente identificable por su fotografía.

Los cambios físicos drásticos requieren de la tramitación de un nuevo pasaporte.

Otros cambios físicos que requieren de la tramitación de un nuevo pasaporte

Además, este trámite debe llevarse a cabo cuando hubo cambios como

Cirugía facial significativa

Incorporación de numerosos tatuajes faciales

Eliminación de tatuajes faciales que alteren notablemente la apariencia

Colocación o retiro de perforaciones faciales grandes

Cambios físicos que no requieren de la actualización del pasaporte

En esa línea, se detallaron los cambios físicos que son considerados por las autoridades como “menores”, por lo que no requieren de la actualización del pasaporte. Algunos ejemplos son

Dejarse crecer la barba

Teñirse el cabello

Los cambios naturales asociados al envejecimiento

Quienes deseen conocer cómo presentar una fotografía aceptable y otros pasos clave del trámite podrán hacerlo clicando aquí.