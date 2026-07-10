Viajar con un pasaporte próximo a vencer puede convertirse en un problema mucho más serio de lo que muchas personas imaginan. Aunque el documento siga vigente, Estados Unidos, Canadá y España aplican requisitos sobre el tiempo mínimo de validez que debe tener al momento de ingresar al país.

No cumplir con esa condición puede provocar desde la negativa para abordar un vuelo hasta el rechazo en los controles migratorios, incluso si la persona cuenta con la visa correspondiente o ya tiene todas sus reservas confirmadas.

¿Cuál es el requisito del pasaporte que exigen Estados Unidos, Canadá y España?

Aunque cada país tiene su propia normativa migratoria, Estados Unidos, Canadá y España coinciden en exigir que el pasaporte tenga una vigencia suficiente al momento del ingreso.

En muchos casos, las autoridades migratorias pueden rechazar el ingreso si el documento está próximo a vencer o no cumple con el período mínimo de validez exigido por la legislación del país de destino.

Por ese motivo, antes de viajar es recomendable verificar tanto la fecha de vencimiento del pasaporte como las condiciones específicas que exige cada nación.

¿Qué exige Estados Unidos para ingresar al país?

Los requisitos de Estados Unidos para ingresar al país. Fuente: Shutterstock Shutterstock

En el caso de Estados Unidos, la normativa depende del país que emitió el pasaporte.

Los ciudadanos de algunos países integran el denominado “Club de los Seis Meses”, un acuerdo mediante el cual pueden ingresar aunque su pasaporte tenga una vigencia menor a seis meses, siempre que permanezca válido durante toda la estadía prevista.

Sin embargo, los viajeros cuyos países no forman parte de ese acuerdo deberán presentar un pasaporte con al menos seis meses de vigencia posteriores a la fecha prevista de salida de Estados Unidos.

Todos los requisitos que establecen Canadá y España

En Canadá, el pasaporte debe mantenerse vigente durante toda la permanencia en el país. No obstante, las autoridades recomiendan que cuente con varios meses adicionales de validez para evitar inconvenientes durante el viaje o ante posibles cambios en el itinerario.

Por su parte, quienes viajen a España y al resto de los países que integran el Espacio Schengen deberán presentar un pasaporte que:

Haya sido emitido durante los últimos diez años.

Tenga una vigencia mínima de tres meses posteriores a la fecha prevista de salida del espacio Schengen.

Se encuentre en buen estado y con páginas disponibles para los sellos migratorios.

¿Qué puede ocurrir si el pasaporte no cumple con este requisito?

No cumplir con las condiciones de vigencia exigidas puede generar importantes inconvenientes antes y durante el viaje.

Entre las principales consecuencias se encuentran:

Negación del embarque por parte de la aerolínea.

Rechazo en los controles migratorios al llegar al país de destino.

Cancelación o modificación del itinerario .

Pérdida de reservas de hoteles, excursiones o conexiones aéreas.

Gastos adicionales por tener que tramitar un nuevo pasaporte de urgencia.

¿Cómo evitar problemas antes de viajar?

Antes de comprar un pasaje o confirmar un viaje internacional, conviene consultar los requisitos migratorios del país de destino y verificar la fecha de vencimiento del pasaporte.

Además, si el documento está próximo a vencer, lo más recomendable es iniciar el trámite de renovación con anticipación, ya que los tiempos de emisión pueden variar según el país y la demanda de solicitudes.