El Gobierno de Estados Unidos confirmó que bloqueará el trámite del pasaporte a todas las personas que no hayan pagado determinadas deudas fiscales con el fisco. La medida se aplica cuando el Servicio de Impuestos Internos (IRS) certifica que un contribuyente mantiene una deuda tributaria grave pendiente. En esos casos, el Departamento de Estado puede negar la emisión o renovación del pasaporte, e incluso revocar un documento vigente. La restricción se activa cuando la deuda supera un monto determinado y el organismo ya inició acciones formales de cobro. La ley federal permite que el ente recaudador federal notifique al Departamento de Estado cuando una persona tiene una deuda tributaria “seriamente morosa”, lo que puede bloquear el trámite del pasaporte. Para el año fiscal 2025, esta situación se aplica cuando la deuda fiscal supera los u$s 64.000, incluyendo: Además, el IRS debe haber presentado un gravamen fiscal federal o haber iniciado medidas de embargo para intentar cobrar la deuda antes de realizar la certificación. Cuando el IRS certifica la deuda, el contribuyente recibe la notificación CP508C. Si la persona intenta solicitar o renovar su pasaporte, el Departamento de Estado puede mantener la solicitud abierta durante 90 días para que regularice su situación. Durante ese período, el contribuyente puede: Una vez que la deuda se resuelve o deja de cumplir las condiciones de “morosidad grave”, el IRS debe revertir la certificación y notificar al Departamento de Estado, lo que permite volver a tramitar el pasaporte.