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El Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York (DMV) explica en su sitio web oficial cuáles son las infracciones de tránsito que de reiterarse en un plazo de dos años -ya sea la misma o entre sí- pueden llevar a la suspensión de la licencia de conducir.
Nueva York utiliza un sistema de puntos de infracción donde se miden la cantidad de irregularidades cometidas en un plazo de 24 meses.
Entre estas faltas se encuentran conducir con el celular y pasar un semáforo en rojo, que, si se acumulan con otras infracciones cometidas desde 2024, pueden llevar a que se quite la licencia de conducir en 2026.
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De acuerdo con lo especificado por las autoridades, el Sistema de Puntos de Infracción de Conductores es la herramienta utilizada para detectar “conductores de alto riesgo”.
La regla general es la siguiente: se permite un máximo de 11 puntos en un plazo de dos años. Por fuera de este límite, el permiso de circular se suspende.
Por qué pasar el semáforo en rojo o manejar con el celular pueden poner en riesgo la licencia de conducir
Pasar un semáforo en rojo para las autoridades de Nueva York tiene una sanción de 3 puntos en el historial, mientras que conducir utilizando el teléfono celular o cualquier otro dispositivo electrónico es multado con 5 puntos.
Cuando se reiteren las infracciones o ya exista otras en el historial del conductor, el permiso de circular corre peligro.
Cómo se miden el resto de las infracciones de tránsito
Para otras infracciones, los puntos que se aplican a cada sanción son los siguientes
- Velocidad no especificada: 3 puntos
- Entre 1 y 10 mph por encima del límite de velocidad: 3 puntos
- Entre 11 y 20 mph por encima del límite de velocidad: 4 puntos
- Entre 21 y 30 mph por encima del límite de velocidad: 6 puntos
- Entre 31 y 40 mph por encima del límite de velocidad: 8 puntos
- Más de 40 mph por encima del límite de velocidad: 11 puntos
- Exceso de velocidad en una zona de trabajo: 8 puntos
- Incidente de conducción relacionado con alcohol o drogas: 11 puntos
- Operación agravada sin licencia: 11 puntos
- Vehículo sobredimensionado que colisiona con puentes: 8 puntos
- Conducción temeraria: 5 puntos
- Adelantar a un autobús escolar detenido: 8 puntos
- Abandonar el lugar de un accidente con lesiones personales: 5 puntos
- Falta de precaución al conducir: 5 puntos
- Facilitar la operación agravada sin licencia: 5 puntos
- Participar en concursos o carreras de velocidad: 5 puntos
- Frenos inadecuados (vehículo del empleador): 4 puntos
- Seguir demasiado de cerca a otro vehículo (tailgating): 4 puntos
- Rebases incorrectos, cambio de carril inseguro o conducir en dirección equivocada: 3 puntos
- Infracción relacionada con señal de stop o señal de ceda el paso: 3 puntos
- No ceder el paso: 3 puntos
- Infracción en un paso a nivel ferroviario: 5 puntos
- Abandonar el lugar de un incidente con daños a la propiedad o a un animal doméstico: 3 puntos
- Violación de una restricción de seguridad que involucra a un menor de 16 años: 3 puntos
- Frenos inadecuados al conducir el vehículo del empleador: 2 puntos
- Cualquier otra infracción de tránsito: 2 puntos
Acumular 11 de ellos gracias a la combinación de cualquiera de las infracciones anteriormente detalladas es motivo de suspensión de la licencia de conducir.
“Una suspensión definitiva significa que se te quita el permiso de conducir o el privilegio de conducir por un tiempo determinado”, afirma el DMV. En estos casos se detallará la duración del período de suspensión.