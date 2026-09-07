El Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York (DMV) explica en su sitio web oficial cuáles son las infracciones de tránsito que de reiterarse en un plazo de dos años -ya sea la misma o entre sí- pueden llevar a la suspensión de la licencia de conducir.

Nueva York utiliza un sistema de puntos de infracción donde se miden la cantidad de irregularidades cometidas en un plazo de 24 meses.

Entre estas faltas se encuentran conducir con el celular y pasar un semáforo en rojo, que, si se acumulan con otras infracciones cometidas desde 2024, pueden llevar a que se quite la licencia de conducir en 2026.

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De acuerdo con lo especificado por las autoridades, el Sistema de Puntos de Infracción de Conductores es la herramienta utilizada para detectar “conductores de alto riesgo”.

La regla general es la siguiente: se permite un máximo de 11 puntos en un plazo de dos años. Por fuera de este límite, el permiso de circular se suspende.

Podrán quitar la licencia de conducir a quienes alcancen los 11 puntos en 24 meses. Chat gpt

Por qué pasar el semáforo en rojo o manejar con el celular pueden poner en riesgo la licencia de conducir

Pasar un semáforo en rojo para las autoridades de Nueva York tiene una sanción de 3 puntos en el historial, mientras que conducir utilizando el teléfono celular o cualquier otro dispositivo electrónico es multado con 5 puntos.

Cuando se reiteren las infracciones o ya exista otras en el historial del conductor, el permiso de circular corre peligro.

Cómo se miden el resto de las infracciones de tránsito

Para otras infracciones, los puntos que se aplican a cada sanción son los siguientes

Velocidad no especificada: 3 puntos

Entre 1 y 10 mph por encima del límite de velocidad: 3 puntos

Entre 11 y 20 mph por encima del límite de velocidad: 4 puntos

Entre 21 y 30 mph por encima del límite de velocidad: 6 puntos

Entre 31 y 40 mph por encima del límite de velocidad: 8 puntos

Más de 40 mph por encima del límite de velocidad: 11 puntos

Exceso de velocidad en una zona de trabajo: 8 puntos

Incidente de conducción relacionado con alcohol o drogas: 11 puntos

Operación agravada sin licencia: 11 puntos

Vehículo sobredimensionado que colisiona con puentes: 8 puntos

Conducción temeraria: 5 puntos

Adelantar a un autobús escolar detenido: 8 puntos

Abandonar el lugar de un accidente con lesiones personales: 5 puntos

Falta de precaución al conducir: 5 puntos

Facilitar la operación agravada sin licencia: 5 puntos

Participar en concursos o carreras de velocidad: 5 puntos

Frenos inadecuados (vehículo del empleador): 4 puntos

Seguir demasiado de cerca a otro vehículo ( tailgating ): 4 puntos

Rebases incorrectos, cambio de carril inseguro o conducir en dirección equivocada: 3 puntos

Infracción relacionada con señal de stop o señal de ceda el paso: 3 puntos

No ceder el paso: 3 puntos

Infracción en un paso a nivel ferroviario: 5 puntos

Abandonar el lugar de un incidente con daños a la propiedad o a un animal doméstico: 3 puntos

Violación de una restricción de seguridad que involucra a un menor de 16 años: 3 puntos

Frenos inadecuados al conducir el vehículo del empleador: 2 puntos

Cualquier otra infracción de tránsito: 2 puntos

Acumular 11 de ellos gracias a la combinación de cualquiera de las infracciones anteriormente detalladas es motivo de suspensión de la licencia de conducir.

“Una suspensión definitiva significa que se te quita el permiso de conducir o el privilegio de conducir por un tiempo determinado”, afirma el DMV. En estos casos se detallará la duración del período de suspensión.