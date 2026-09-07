En la apertura de mercados de este lunes, 7 de septiembre de 2026 en Estados Unidos, del Quetzal guatemalteco mantiene una cotización de 7.63 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del 0%.

En la última semana, la cotización del quetzal guatemalteco aumentó 2.26% y en el último año avanzó 1.86%.

Es oficial | En septiembre, darán de baja las pensiones si los jubilados no presentan el certificado de supervivencia

La variación de del Quetzal guatemalteco durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco esta última semana es del 13.84%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 19.99%.

La cotización de la moneda Quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva en los últimos dos días, ya que el dato de 0 es positivo. Esto indica que el valor del Quetzal se ha fortalecido en relación a otras monedas.

Con esta tendencia, es probable que los efectos económicos en Guatemala sean favorables, impulsando el comercio y la inversión en el país. Es importante monitorear si esta tendencia se mantendrá en el futuro cercano.

Es oficial | En septiembre, darán de baja las pensiones si los jubilados no presentan el certificado de supervivencia

Fuente: narrativas-us

¿Cómo mandar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Aquellas personas que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar quetzal guatemalteco por dólares en Estados Unidos?

Aquellos individuos que necesiten convertir Quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

Recomendaciones para cambiar o comprar quetzal guatemalteco en USA

para finalizar, compara el tipo de cambio total (tasa y comisiones), evita aeropuertos, prioriza bancos o servicios en línea confiables, usa tarjetas sin cargo por transacción extranjera o cajeros de tu red y lleva identificación vigente.