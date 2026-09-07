En la sesión de apertura de este lunes, 7 de septiembre de 2026,del Peso dominicano cotiza a 59 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 0% en relación con el día anterior.

La cotización del Peso dominicano mostró en el mercado una leve mejora semanal de 0.77%, pero en el último año acumula un descenso de -4.76%, lo que sugiere un repunte reciente dentro de una tendencia anual de debilitamiento.

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Conocé la cotización de este viernes, 24 de abril de 2026.

La variación de del Peso dominicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue de 5.48%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual de 11.08%.

Hoy, el peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva, manteniéndose al alza en relación con los dos días anteriores. Esta mejora en la cotización indica un fortalecimiento de la moneda local frente a las divisas extranjeras.

Los datos sugieren que esta tendencia favorable podría estar influenciada por un aumento en la inversión extranjera y un crecimiento en las exportaciones. Sin embargo, es fundamental monitorear las condiciones económicas para asegurarse de que esta alza sea sostenible a largo plazo.

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¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿Dónde cambiar peso dominicano por dólares en Estados Unidos?

Los ciudadanos que necesiten convertir Peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

Consejos para cambiar o comprar peso dominicano en USA