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Vivir gratis en Miami, con habitación propia, todas las comidas cubiertas y jornadas livianas dedicadas a cuidar un jardín. No es una fantasía: es la propuesta real de un programa de intercambio cultural en Florida que busca voluntarios de distintas partes del mundo.
A cambio de unas 20 horas de trabajo por semana, ofrece una habitación privada con baño, pensión completa y la posibilidad de vivir en un “santuario urbano” a minutos de las playas y atracciones de Miami.
¿Cómo es la propuesta para vivir gratis en Miami?
La modalidad se conoce como work-trade o intercambio de trabajo: el voluntario aporta unas horas de tarea por semana y, a cambio, recibe alojamiento y comida sin costo. No es un empleo pago, sino una experiencia de convivencia e intercambio cultural.
En este caso, una pareja semi-retirada ofrece hospedaje en su propiedad de Miami, que describen como un “santuario urbano comestible” (un jardín con huerta y bosque de alimentos que fueron desarrollando durante los últimos años). Las condiciones, según la propia publicación, son:
- Alrededor de 20 horas de trabajo por semana, generalmente 5 horas de lunes a viernes, con flexibilidad de días y horarios.
- Pensión completa (todas las comidas incluidas).
- Habitación privada con baño privado.
Las tareas se centran en la jardinería, el cuidado de la huerta y el mantenimiento de la propiedad. Los anfitriones buscan personas con las que compartir intereses, aprender mutuamente e intercambiar experiencias.
Qué requisitos deben cumplir los interesados
Aunque cada anfitrión fija sus propias condiciones, hay pautas comunes que conviene tener en cuenta:
- Compromiso mínimo: la mayoría de estos programas pide estadías de varias semanas.
- Perfil: se valora ser responsable, sociable y tener interés genuino por la naturaleza, la jardinería y el intercambio cultural.
- Plataformas de contacto: estas oportunidades se gestionan a través de sitios especializados de intercambio de trabajo como Worldpackers, Workaway o HelpStay.
- Gastos a cargo del voluntario: el pasaje hasta Miami, el transporte local y los gastos personales corren por cuenta de cada participante.