Vivir gratis en Miami, con habitación propia, todas las comidas cubiertas y jornadas livianas dedicadas a cuidar un jardín. No es una fantasía: es la propuesta real de un programa de intercambio cultural en Florida que busca voluntarios de distintas partes del mundo.

A cambio de unas 20 horas de trabajo por semana, ofrece una habitación privada con baño, pensión completa y la posibilidad de vivir en un “santuario urbano” a minutos de las playas y atracciones de Miami.

¿Cómo es la propuesta para vivir gratis en Miami?

La modalidad se conoce como work-trade o intercambio de trabajo: el voluntario aporta unas horas de tarea por semana y, a cambio, recibe alojamiento y comida sin costo. No es un empleo pago, sino una experiencia de convivencia e intercambio cultural.

En este caso, una pareja semi-retirada ofrece hospedaje en su propiedad de Miami, que describen como un “santuario urbano comestible” (un jardín con huerta y bosque de alimentos que fueron desarrollando durante los últimos años). Las condiciones, según la propia publicación, son:

Alrededor de 20 horas de trabajo por semana , generalmente 5 horas de lunes a viernes, con flexibilidad de días y horarios.

Pensión completa (todas las comidas incluidas).

Habitación privada con baño privado.

Las tareas se centran en la jardinería, el cuidado de la huerta y el mantenimiento de la propiedad. Los anfitriones buscan personas con las que compartir intereses, aprender mutuamente e intercambiar experiencias.

La propuesta permite vivir gratis en Miami, con habitación propia, todas las comidas cubiertas y jornadas livianas dedicadas a cuidar un jardín. Fuente: Pexels.

Qué requisitos deben cumplir los interesados

Aunque cada anfitrión fija sus propias condiciones, hay pautas comunes que conviene tener en cuenta: