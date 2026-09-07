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La cotizaciónde la Libra esterlina este lunes 7 de septiembre en Estados Unidos es de 0.74 USD. Dicho importe presenta una variación del 0.01% en comparación con la jornada anterior.
La Libra esterlina bajó: -0.07% en la última semana y -2.61% en el último año, mostrando una tendencia negativa.
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La variación de de la Libra esterlina durante la última semana
La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, con un 2.81%, es considerablemente menor que su volatilidad anual del 5.86%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.
En el día de hoy, la cotización de la Libra esterlina ha mostrado una tendencia positiva, con un dato de 1 igual a 2, lo que indica un fortalecimiento en su valor respecto a días pasados. Esta alza se ha sostenido gracias a la mejora en indicadores económicos y una mayor confianza en el mercado.
Por otro lado, el dato de 1 también revela un impulso en la demanda de la moneda británica, sugiriendo que los inversores están apostando por un crecimiento sostenido. Sin embargo, es crucial monitorear si esta tendencia continúa a largo plazo o si se presenta alguna volatilidad en el futuro cercano.
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¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?
Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente.
Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.
¿En qué lugares se puede cambiar libra esterlina a dólares en los Estados Unidos?
Para convertir Libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.
Consejos para cambiar o comprar libra esterlina en USA
- Contrasta las tasas de conversión y recargos antes de intercambiar tu efectivo.
- Prescinde de intercambiar cantidades considerables de dinero en destinos turísticos o terminales aéreas.
- Reflexiona sobre la posibilidad de intercambiar una mínima suma de para costos iniciales y posteriormente retirar dinero en efectivo de un cajero automático utilizando una tarjeta de débito o crédito.
- Explora y contrasta las distintas alternativas antes de modificar tu efectivo con el fin de conseguir la tasa de cambio más beneficiosa.