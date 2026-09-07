En la apertura de mercados de este lunes, 7 de septiembre de 2026 en Estados Unidos, del Peso colombiano mantiene una cotización de 3,128.58 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del -0.04%.

La cotización del Peso colombiano descendió: en la última semana cayó -1.29% y en el último año acumula -17.70%, evidenciando una tendencia de depreciación.

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Conocé la cotización de este viernes, 24 de abril de 2026.

La variación de del Peso colombiano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana ha sido del 7.65%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 13.54%.

La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 que indica un incremento en su valor en relación con días anteriores. Este crecimiento ha generado optimismo entre los inversores y analistas del mercado.

A medida que la tendencia se mantiene en alza, se observa un aumento en la confianza de los consumidores y una posible mejora en las condiciones económicas del país. Sin embargo, es importante monitorear cualquier cambio en factores externos que puedan influir en esta tendencia.

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¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar peso colombiano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

Recomendaciones para cambiar peso colombiano en Estados Unidos