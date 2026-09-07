En la apertura de mercados de este lunes, 7 de septiembre de 2026 en Estados Unidos, del Euro mantiene una cotización de 0.86 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del -0.07%.

En el mercado del Euro, la cotización registró un descenso semanal de -1.16% y una caída anual de -26.65%, reflejando una tendencia claramente bajista.

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La variación de del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro fue del 3.28%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que sigue siendo inferior a la volatilidad anual del 5.25%.

Hoy, la cotización del Euro presenta una tendencia positiva, ya que el dato de 1 en relación con los días pasados es superior a cero. Esto indica que la moneda ha ganado valor en comparación con las jornadas anteriores, lo que apoya una percepción de crecimiento en la confianza económica.

La tendencia del Euro ha sido constante en los últimos días, reflejando una estabilidad en el mercado cambiario. Esto podría ser un signo de confianza por parte de los inversores y de la estabilidad económica en la zona euro.

Analizando esta tendencia, se puede inferir que los factores económicos recientes están favoreciendo la apreciación del Euro frente a otras divisas.

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¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar euro en Estados Unidos?

Para cambiar Euro a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

Consejos para cambiar o comprar euro en USA