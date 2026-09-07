La cotizacióndel Peso mexicano este lunes 7 de septiembre en Estados Unidos es de 16.89 USD. Dicho precio presenta una variación del 0.08% en comparación con la jornada anterior.

En la última semana, la cotización del peso mexicano cayó -0.61% y en el último año acumula una baja de -7.89%, reflejando una tendencia negativa en el mercado.

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Conocé la cotización de este martes, 10 de marzo de 2026.

La variación de del Peso mexicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue del 2.04%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.25%.

La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, con un dato de 1 que indica un incremento en su valor. Este comportamiento sugiere una mejora en la confianza del mercado hacia la moneda nacional.

Sin embargo, es importante considerar que las fluctuaciones pueden estar influenciadas por factores económicos externos e internos. La tendencia positiva podría ser un indicativo de estabilidad, pero se deben monitorear las condiciones que podrían afectar su valor en el futuro.

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¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿En qué lugares se puede cambiar peso mexicano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

Recomendaciones para cambiar o comprar peso mexicano en USA

para finalizar, compara tipos de cambio y comisiones en bancos y casas de cambio, evita kioscos de aeropuertos, considera usar cajeros o tarjetas sin comisiones por transacciones en el extranjero, verifica límites y tarifas y lleva una identificación vigente.