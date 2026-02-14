Hervir cáscara de limón con canela y albahaca se convirtió en una de las prácticas caseras más recomendadas para aromatizar el hogar de forma natural, económica y sin aerosoles químicos. La combinación funciona como un “simmer pot” o popurrí de estufa que libera fragancias frescas y especiadas en pocos minutos. Cada vez más hogares adoptan esta técnica para crear un ambiente cálido, neutralizar olores y aportar sensación de limpieza. Solo se necesita agua, una olla y estos tres ingredientes básicos, que pueden ajustarse según la intensidad deseada. Esta combinación sirve principalmente para perfumar los ambientes de manera natural. El limón aporta frescura cítrica, la canela suma un aroma cálido y la albahaca introduce una nota herbal que equilibra la mezcla. Además, muchas personas lo recomiendan para neutralizar olores persistentes en cocina, como frituras o especias fuertes. Aunque no reemplaza la limpieza profunda, ayuda a refrescar el aire sin recurrir a productos industriales. Lo recomiendan porque es una alternativa simple a las velas aromáticas o difusores eléctricos. No requiere equipos especiales y permite ajustar la intensidad agregando más agua o ingredientes según preferencia. Para prepararlo, se colocan en una olla con agua las cáscaras de uno o dos limones, una o dos ramas de canela y algunas hojas frescas de albahaca. Se lleva a ebullición y luego se baja el fuego para mantener un hervor suave durante 20 a 40 minutos, vigilando que no se evapore toda el agua. Esta técnica puede repetirse varias veces en el día agregando más agua y los ingredientes pueden variarse con naranja, clavo de olor o romero según la estación del año.