El gobierno chino tiene un nuevo plan millonario en Estados Unidos y el movimiento involucra más de 4 mil millones de dólares vinculados a uno de los activos inmobiliarios más emblemáticos de Nueva York. La operación genera expectativa en el mercado hotelero y financiero por su magnitud y alcance. La decisión llega meses después de una reapertura muy esperada, tras una remodelación multimillonaria que transformó por completo la propiedad. El monto total comprometido convierte a esta jugada en una de las más relevantes dentro del sector de lujo en Estados Unidos. El plan consiste en poner en venta el histórico Waldorf Astoria New York, ubicado en Park Avenue, tras haber invertido miles de millones de dólares en su adquisición y remodelación. El inmueble fue comprado en 2014 por el grupo chino Anbang Insurance Group por u$s 1.950 millones, propiedad del gobierno chino desde 2018. La venta incluiría el hotel, sus restaurantes, tiendas y amenities, mientras que los condominios continúan comercializándose por separado. La propiedad es administrada por Hilton Worldwide, que mantiene un contrato de gestión a 100 años, aunque no es propietaria del edificio. Esto implica que cualquier comprador adquirirá el activo inmobiliario, pero la operación hotelera seguirá bajo la misma marca. Por su magnitud, el precio limita el universo de potenciales interesados a grandes fondos internacionales, grupos hoteleros globales o inversores institucionales con capacidad financiera para asumir una de las operaciones más relevantes del mercado hotelero de lujo en Estados Unidos.