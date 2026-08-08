Las autoridades migratorias han confirmado que no se permitirá el ingreso al país a personas que presenten un pasaporte vencido, aun cuando dispongan de una visa vigente.

El Gobierno de los Estados Unidos mantiene regulaciones sumamente estrictas en relación al estado en el que los viajeros deben presentar sus pasaportes.

Esta aclaración adquiere relevancia en un contexto de elevado movimiento migratorio y turístico, donde muchos viajeros presuponen que la validez de la visa resulta suficiente para el ingreso. No obstante, la normativa establece que ambos documentos deben estar en orden en el momento de arribar al país.

Estados Unidos establece limitaciones de ingreso para individuos portadores de pasaporte en esta situación

Las autoridades migratorias subrayan que la visa no actúa de manera aislada. Se requiere que esta autorización vaya acompañada de un pasaporte vigente, dado que ambos documentos se complementan y se verifican de forma conjunta.

El pasaporte es el documento principal de identificación a nivel internacional y debe estar vigente durante el viaje. En caso de que el pasaporte esté caducado, pierde su validez legal para ingresar a Estados Unidos, aun cuando la visa aún no haya expirado.

Durante los controles fronterizos, los agentes revisan inicialmente la vigencia del pasaporte. Si se constata que este está vencido, la entrada puede ser negada de manera inmediata, aun cuando la visa aparente ser válida en el sistema.

Las autoridades migratorias subrayan que la visa no actúa de manera aislada.

Consecuencias derivadas de poseer una visa en un pasaporte caducado

Para ingresar a Estados Unidos, los viajeros deben poseer un pasaporte vigente y la visa correspondiente también en estado vigente. No es suficiente presentar solo uno de los dos documentos en regla.

En ciertos casos, es posible que las personas tengan una visa válida en un pasaporte caducado, mientras que su pasaporte nuevo no contenga visa. En estas circunstancias, es imperativo presentar ambos pasaportes conjuntamente para que la visa sea considerada válida al momento del ingreso.

Es factible acceder a Estados Unidos con un pasaporte que ha expirado.

El intento de ingresar a Estados Unidos con un pasaporte vencido puede llevar a la denegación de la entrada y a la obligación de retornar al país de origen. Esta situación también puede dejar registros migratorios que compliquen viajes futuros.

Por lo tanto, las autoridades recomiendan verificar con antelación la validez del pasaporte y proceder con su renovación antes del viaje. Poseer ambos documentos actualizados es un requisito fundamental para evitar problemas al momento de ingresar al país.