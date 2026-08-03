Estar al tanto de las regulaciones del Departamento de Estado es fundamental para evitar problemas relacionados con el pasaporte en Estados Unidos. Las autoridades aplican controles rigurosos con el objetivo de asegurar que los documentos de viaje cumplan con los requisitos vigentes y mantengan su validez.

Una de las principales disposiciones está vinculada con la antigüedad del pasaporte. Aquellos documentos que fueron emitidos hace más de 15 años pueden ser suspendidos o dejar de ser aceptados para ciertos procedimientos, por lo que sus titulares podrían verse obligados a renovarlos antes de realizar nuevos trámites o viajes internacionales.

Esta política, que muchas personas desconocen, afecta tanto a ciudadanos estadounidenses como a extranjeros naturalizados que aún conservan documentos antiguos.

Alerta: quienes no realicen este trámite a tiempo se quedarán sin sus pasaportes

El Departamento de Estado establece que un pasaporte debe cumplir con estándares de seguridad actualizados, incluir fotografía vigente y contar con las medidas biométricas necesarias para garantizar la identidad del titular.

Los pasaportes con más de 15 años de antigüedad carecen de estos requisitos modernos, lo que eleva el riesgo de fraude, suplantación y errores en la identificación.

Por ese motivo, una vez que un pasaporte supera los 15 años desde su fecha de emisión, el gobierno:

Lo considera expirado automáticamente, sin posibilidad de uso

Puede prohibir su uso para viajar, incluso si la persona no intentó renovarlo

Puede suspenderlo, dejándolo sin validez para trámites migratorios

En aeropuertos, puertos de entrada y oficinas federales, la negativa a aceptar estos documentos es invariable.

¿Cuáles son los métodos para recuperar estos pasaportes?

Estados Unidos establece que ningún pasaporte con más de 15 años de antigüedad es válido y el documento puede ser suspendido o rechazado de manera inmediata. El proceso para recuperarlos es más estricto que una renovación común. Es que el solicitante debe: