El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos detalla en su sitio web oficial a todos los ciudadanos y extranjeros naturalizados cuáles son las consecuencias que no cumplir a tiempo con las normas tributarias puede tener para el pasaporte americano.

Bajo la Fixing America’s Surface Transportation Act (FAST) o Ley de Reparación del Transporte Terrestre de los Estados Unidos de 2015 IRS debe notificar al Departamento de Estado sobre los contribuyentes que tengan una deuda tributaria gravemente morosa pendiente.

En estos casos, las autoridades revocarán la tenencia de pasaporte del deudor o denegarán cualquier intento de renovación.

Para notificar que se tomó esta medida “el IRS enviará a los contribuyentes un aviso CP508C (en inglés) por correo postal regular a su última dirección conocida en el momento en que certifique la deuda tributaria seriamente morosa al Departamento de Estado”, se indica.

En qué casos IRS puede interferir con el pasaporte de un ciudadano o extranjero naturalizado

De acuerdo con lo señalado por la información oficial, se considera que una deuda tributaria gravemente morosa es una deuda de un impuesto federal sin pagar que supera los USD 66,000, de acuerdo con los montos pautados para 2026, momento en el que IRS deberá notificar al Departamento de Estado.

El pasaporte americano puede ser revocado cuando exista una deuda gravemente morosa. Shutterstock

Además, se especifica que antes de realizar el aviso el organismo debe haber presentado un Aviso de Gravamen por el Impuesto Federal y agotado todos los recursos administrativos contemplados por la sección 6320 del Código de Impuestos Internos o emitido un embargo.

En estos casos, el Departamento de Estado no emitirá ni renovará el pasaporte del contribuyente e incluso puede revocarlo.

Qué deben hacer quienes reciban este aviso y quieran renovar el pasaporte

Las autoridades indican que aquellos contribuyentes que soliciten un pasaporte o intenten renovarlo con una deuda certificada, recibirán una carta del Departamento de Estado informando que se mantendrá la solicitud abierta durante 90 días desde el momento de emisión de la comunicación.

“Si el contribuyente no hace arreglos de pago satisfactorios con el IRS dentro de los 90 días posteriores a la fecha de la carta de denegación del Departamento de Estado, la solicitud de pasaporte del contribuyente será denegada y cerrada por el Departamento de Estado", afirma IRS.