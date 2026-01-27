La “tormenta del siglo” acecha: se aproximan 48 horas de lluvias heladas y nieve mortal (Foto: Archivo)

El clima en Estados Unidos este martes 27 de enero continúa marcado por la tormenta invernal “Fern”, un evento meteorológico histórico que ha afectado a gran parte del territorio nacional con nieve intensa, hielo, viento y temperaturas extremadamente bajas.

Según el National Weather Service, este sistema cubre desde el sur hasta el noreste del país y mantiene la alerta roja en más de 40 estados, con impactos que incluyen cortes de energía, cierre de carreteras y cancelaciones de vuelos mientras la infraestructura de transporte intenta recuperarse del temporal.

Zonas en alerta roja por lluvias y tormentas

Sur y sureste: lluvia helada

En el sur y sureste de Estados Unidos, el National Weather Service ha indicado que la lluvia helada sigue siendo un peligro concreto en zonas desde Mississippi hasta Tennessee y el norte de Georgia, producto de la interacción entre el frente frío y la humedad residual en capas bajas de la atmósfera.

El NWS advirtió sobre desplazamientos peligrosos, especialmente en los corredores de montaña del norte, donde las carreteras cubiertas de nieve y los puentes helados podrían volverse intransitables. Imagen: archivo.

El peso del hielo acumulado en ramas y cables ha provocado roturas de líneas eléctricas y cortes de energía que han afectado a cientos de miles de hogares y negocios en estados como Texas, Louisiana y Mississippi, sitio donde se ha reportado acumulación de lluvia congelante superior a 0,5 cm en sectores rurales.

Noreste y costa atlántica: nieve dominante con lluvia ligera

En contraste, el noreste y la costa atlántica experimentan principalmente nieve y lluvias ligeras, con acumulaciones que en algunos puntos superan los 45 cm tras días de caída continua y nuevos aportes de nieve ligera anunciados por el NWS.

Ciudades como Nueva York, Boston y otras urbes del Medio Atlántico mantienen condiciones que complican el transporte terrestre y aéreo, aunque la lluvia directa como aguacero no es la forma predominante de precipitación en estas latitudes.

Pronóstico extendido

El National Weather Service proyecta que el temporal invernal seguirá afectando al país durante las próximas 48 horas, con nieve ligera y hielo residual en gran parte del noreste hasta el miércoles, y la posibilidad de nuevas rondas de lluvia helada en el sur y sureste conforme el frente principal se aleje hacia el Atlántico.

Según las proyecciones actuales, las temperaturas continuarán muy por debajo de lo habitual para esta época del año, manteniendo el riesgo de formación de hielo en carreteras y pasos elevados incluso después de que la precipitación cese.