Una popular prestación en Estados Unidos impacta directamente en los ingresos de miles de personas en California que reciben asistencia pública. En 2026, quienes cumplan con un requisito específico podrán recibir más de 38.000 dólares al año, mediante depósitos mensuales directos en sus cuentas bancarias.

El monto corresponde al Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI) en California, que combina el pago federal con un suplemento estatal . En particular, la categoría de cuidado fuera del hogar no médico alcanza el valor anual más alto del programa, según la escala oficial vigente publicada por la Administración del Seguro Social (SSA).

¿Cuál es el requisito para recibir más de 38,000 dólares al año en Estados Unidos?

El requisito central es ser beneficiario del Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI) en California bajo la modalidad de cuidado fuera del hogar no médico. Esta categoría aplica a personas que viven en residencias comunitarias u hogares especiales, sin atención médica institucional .

En 2026, los montos mensuales fijados para esta condición son:

Personas solteras (adultos mayores, personas con discapacidad o ceguera): u$s 1.626,07

Parejas beneficiarias: u$s 3.239,14

Este último importe, al multiplicarse por 12 meses, supera los u$s 38.000 anuales, siempre que el beneficiario no tenga otros ingresos que reduzcan el pago.

¿Cómo se deposita el SSI en California y quiénes pueden acceder al beneficio?

El pago del SSI se deposita todos los meses de forma automática, mediante depósito directo en la cuenta bancaria del beneficiario. El monto incluye tanto el beneficio federal como el suplemento adicional que otorga el estado de California.

Para acceder, se debe cumplir con los requisitos generales del programa: ingresos y recursos limitados, residencia en Estados Unidos y elegibilidad por edad (65 años o más), discapacidad o ceguera.

Además, quienes reciben SSI suelen acceder automáticamente a Medi-Cal y pueden calificar para CalFresh, el programa estatal del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), según la composición del hogar.