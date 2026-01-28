La empresa más importante del país se prepara para una nueva ola de recortes que impactará de lleno en miles de trabajadores. Amazon despedirá a miles de empleados la próxima semana, en una decisión que volverá a dejar sin trabajo a un número significativo de empleados corporativos en Estados Unidos, según confirmaron fuentes internas citadas por Reuters.

El ajuste forma parte de un plan más amplio para reducir hasta 30.000 puestos administrativos, en un contexto de reorganización interna, automatización y cambios en la estructura corporativa. La medida llega cuando está por vencer el período de transición otorgado a los empleados afectados en la ronda anterior de despidos.

¿A quiénes afecta el despido masivo que anunció la empresa más importante del país?

La nueva ronda de recortes de Amazon, que comenzaría la próxima semana, afectará principalmente a empleados de oficinas y áreas corporativas . Las fuentes indicaron que los despidos alcanzarían un volumen similar al de octubre pasado, cuando la compañía eliminó unos 14.000 puestos de trabajo de cuello blanco.

Las áreas potencialmente afectadas incluyen :

Amazon Web Services (AWS)

Retail

Prime Video

Recursos Humanos (People Experience and Technology)

La empresa no confirmó oficialmente el alcance final del recorte y advirtió que los planes podrían modificarse.

¿Por qué Amazon despedirá a miles de empleados y qué pasará con los trabajadores?

Aunque inicialmente los recortes se vincularon al avance de la inteligencia artificial, el CEO Andy Jassy aclaró luego que la decisión responde sobre todo a un problema de exceso de burocracia y capas internas, más que a una necesidad financiera inmediata. Según explicó, la empresa creció en complejidad y estructura más allá de lo necesario .