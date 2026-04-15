La Administración del Seguro Social avanza con el calendario de abril y activa una nueva instancia clave para miles de beneficiarios en Estados Unidos. En medio de un esquema organizado por fechas de nacimiento, este miércoles se concreta una de las últimas entregas del mes, mientras crece la expectativa por el cierre definitivo del cronograma. El pago del Seguro Social correspondiente al miércoles 15 de abril está dirigido a un grupo específico: quienes nacieron entre el 11 y el 20 de cualquier mes. Este criterio forma parte del sistema escalonado que utiliza la agencia para distribuir los beneficios sin demoras. Dentro de este envío se incluyen prestaciones de jubilación, sobrevivientes y del programa SSDI (Seguro por Incapacidad). De esta manera, gran parte de los beneficiarios ya habrán recibido sus ingresos antes de la última ronda del mes. Cabe recordar que, en los primeros días de abril, ya se acreditaron los pagos de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), así como los de quienes comenzaron a cobrar antes de mayo de 1997 o perciben ambos beneficios en simultáneo. Tras la acreditación del 15 de abril, el calendario entra en su etapa final. La Administración del Seguro Social confirmó que el último pago del mes se realizará el miércoles 22 de abril, destinado a beneficiarios con fecha de nacimiento entre el 21 y el 31. Con este esquema, se completa el cronograma mensual que organiza los depósitos en función de tres grandes grupos: Este sistema permite mantener un flujo ordenado y evitar saturaciones en los canales de pago. En paralelo al calendario, la Administración del Seguro Social avanza con una transformación importante en la forma de pago. Actualmente, todos los beneficios se envían de manera electrónica mediante depósito directo o tarjetas prepagas oficiales. El envío de cheques en papel quedó prácticamente eliminado, en una medida orientada a mejorar la seguridad, reducir demoras y garantizar que los fondos lleguen en tiempo y forma. Por este motivo, quienes aún no hayan actualizado su modalidad de cobro deben hacerlo cuanto antes para evitar interrupciones en sus ingresos. La transición hacia sistemas digitales ya es un requisito clave para seguir recibiendo los pagos sin inconvenientes.