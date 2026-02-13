En la actualidad, millones de personas cuentan con la cobertura médica de Medicaid para acceder a prestaciones que de otra manera podrían ser demasiadas costosas y por lo tanto, estar fuera de su alcance. Desafortunadamente, las nuevas normas laborales podrían dejar afuera del beneficio a muchas de estas personas ya que podría resultar difícil cumplir con una de las condiciones fundamentales para conservar la cobertura de Medicaid. Se establecen requisitos de trabajo o participación comunitaria como excluyente para conservar la cobertura. Entre ellas, se exige que los beneficiarios que no se encuentren incapacitados, cuya edad ronde entre los 19 y los 64 años, acrediten mínimo 80 horas al mes de alguna de estas actividades: Comenzará a regir a partir del 1 de enero de 2027 en la mayoría de los estados del país. No obstante, los gobiernos estatales tendrán plazo hasta finales de 2028 para ajustar la forma en que aplican estas reglas, según su propia implementación. Aunque las nuevas normas excluyen a las personas mayores de 65 años que ya cuentan con Medicare, impactan de lleno en quienes tienen entre 50 y 64 años y dependen de Medicaid. En ese rango etario es más frecuente la presencia de enfermedades crónicas como diabetes, artritis o afecciones cardíacas, que pueden dificultar el cumplimiento de las 80 horas mensuales exigidas de trabajo, capacitación o actividades comunitarias. Además, muchos atraviesan empleos inestables o trabajos físicos que no siempre permiten sostener una carga horaria regular.