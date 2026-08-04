La licencia de conducir es uno de los documentos más demandados en Estados Unidos, siendo esencial para la movilidad de sus habitantes. Las directrices para su emisión son reguladas por el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV), aunque pueden variar considerablemente de acuerdo a cada estado.

En determinadas jurisdicciones, la edad de renovación de la licencia puede no ser uniforme y las autoridades estatales exigen que dichos conductores efectúen el trámite de manera presencial. Este procedimiento tiene como finalidad evaluar las capacidades de conducción de los solicitantes y garantizar la seguridad en las vías públicas.

Nueva normativa: las personas mayores de 75 años no podrán renovar su licencia de conducir si no hacen este trámite

La renovación de la licencia debe realizarse cada cinco años; no obstante, a partir de los 75 años, en determinadas locaciones el procedimiento para completar este trámite de forma completamente en línea ya no se permite.

El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de Massachusetts establece que los conductores que tienen 75 años o más deben proceder a renovar su licencia de manera presencial. Esto implica que no podrán realizar dicha renovación por internet o correo, sino presentarse personalmente en una oficina.

Esta disposición forma parte de una política destinada a la seguridad vial de los conductores mayores. Durante el proceso de renovación presencial, se requiere la realización de un examen de visión y la presentación de los documentos necesarios.

Después de los 75 años, la licencia de conducir debe gestionarse presencialmente. Chat GPT | IA

¿Cuáles son los fundamentos que sustentan la implementación de esta medida?

El procedimiento presencial permite al DMV identificar condiciones que podrían comprometer la conducción y realizar revisiones adicionales en caso de alertas médicas o de comportamiento.

La medida responde a la inquietud por la seguridad vial, dado que, según datos estatales, los conductores de edad avanzada pueden experimentar mermas en la visión, reflejos o capacidad de respuesta.