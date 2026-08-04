La lavandina y el vinagre blanco son dos de los productos de limpieza más utilizados en los hogares por su eficacia, su bajo costo y su versatilidad. Sin embargo, aunque muchas personas los consideran intercambiables, la realidad es que cumplen funciones diferentes y utilizarlos de manera correcta puede marcar la diferencia en el resultado final.

Mientras la lavandina se destaca por su poder para desinfectar y eliminar microorganismos, el vinagre blanco es uno de los remedios caseros preferidos para quitar el sarro, combatir los malos olores y dejar distintas superficies relucientes.

Entonces surge la pregunta: ¿qué conviene usar para limpiar la casa y cuál recomiendan los expertos?

Lavandina o vinagre: ¿cuál limpia mejor?

La respuesta depende del objetivo. Los especialistas coinciden en que ninguno reemplaza al otro, ya que fueron diseñados para tareas distintas.

La lavandina, elaborada a base de hipoclorito de sodio, tiene una gran capacidad para desinfectar superficies, ya que elimina bacterias, virus y hongos cuando se utiliza correctamente.

El vinagre blanco, en cambio, contiene ácido acético, un compuesto que ayuda a disolver el sarro, remover restos de jabón, eliminar manchas de agua, combatir olores y desprender grasa liviana.

Por eso, si bien ambos sirven para la limpieza del hogar, cada uno ofrece mejores resultados en situaciones específicas.

Cuándo recomiendan usar lavandina

Los expertos aconsejan recurrir a la lavandina cuando el objetivo principal sea desinfectar ambientes o superficies con mayor riesgo de contaminación.

Entre sus usos más habituales se encuentran:

Baños , inodoros y bidets.

Mesadas que estuvieron en contacto con carne, pollo o pescado crudos.

Pisos de cocinas y lavaderos.

Cestos de basura.

Superficies que requieren una limpieza profunda después de enfermedades.

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Además de limpiar, la lavandina ayuda a eliminar microorganismos que no pueden verse a simple vista, por lo que continúa siendo uno de los productos más recomendados para la higiene del hogar.

En qué situaciones conviene limpiar con vinagre blanco

El vinagre blanco ganó popularidad porque permite realizar muchas tareas de limpieza sin necesidad de utilizar productos más agresivos.

Los especialistas destacan que resulta especialmente útil para:

Eliminar el sarro de canillas y duchas.

Limpiar mamparas de vidrio.

Sacar manchas de agua en griferías.

Dar brillo a vidrios y espejos.

Neutralizar malos olores en la cocina y la heladera.

Limpiar cafeteras y pavas afectadas por la acumulación de minerales.

Además, muchas personas lo utilizan para el mantenimiento cotidiano porque deja pocos residuos y puede reemplazar algunos limpiadores específicos en determinadas superficies.

Qué producto recomiendan los expertos para cada tarea

La recomendación de los especialistas es utilizar el producto adecuado según el tipo de limpieza que se necesite.

Elegí lavandina si necesitás:

Desinfectar.

Eliminar bacterias y virus.

Higienizar baños o superficies de alto contacto.

Elegí vinagre blanco si buscás:

Sacar sarro.

Eliminar malos olores.

Limpiar vidrios.

Remover restos de jabón.

Mantener griferías y electrodomésticos libres de minerales.

En otras palabras, la lavandina es la mejor alternativa para desinfectar, mientras que el vinagre blanco sobresale para la limpieza diaria y la eliminación de depósitos minerales.

El error más peligroso al limpiar con lavandina y vinagre

Aunque ambos productos son muy efectivos por separado, los expertos advierten que jamás deben mezclarse.

La combinación de lavandina y vinagre genera una reacción química que libera gas cloro, una sustancia irritante que puede provocar molestias en los ojos, la garganta y las vías respiratorias, además de representar un riesgo en espacios poco ventilados.

Por ese motivo, si se desea utilizar ambos durante la misma jornada de limpieza, es importante hacerlo por separado, en distintos momentos y enjuagar bien la superficie antes de cambiar de producto.