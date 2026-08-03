En medio de las discusiones sobre el futuro y la estabilidad del sistema, millones de beneficiarios de la Administración del Seguro Social (SSA) en Estados Unidos mantienen la atención sobre los límites de ingresos que pueden afectar sus pagos.

Si bien no existe una medida que implique la eliminación general de los beneficios, las autoridades mantienen reglas específicas para quienes continúan trabajando mientras reciben beneficios del Seguro Social.

Estas normas pueden determinar si el monto mensual se mantiene sin cambios o si sufre reducciones según los ingresos obtenidos.

Cómo se deducen las ganancias de los beneficios: el límite de ingresos en 2026

Uno de los puntos más importantes es el llamado “límite de ingresos” que fija la SSA para quienes cobran jubilación pero aún trabajan.

En 2026, los valores oficiales son:

USD 24.480 anuales si todavía no alcanzaste la edad jubilatoria plena

USD 65.160 anuales si cumplís esa edad durante este año

La Administración del Seguro Social actualizó el límite de ingresos para este año. Imagen: archivo.

Si superás esos montos:

Te descuentan USD 1 por cada USD 2 extra (primer caso)

O USD 1 por cada USD 3 (segundo caso)

Pero hay algo clave: no perdés el beneficio para siempre, solo se reduce de forma temporal.

Seguro Social: ¿se descuentan beneficios al llegar a la edad de jubilación completa?

Una vez que alcanza la edad de jubilación completa, sus ganancias ya no afectan la cantidad de sus beneficios del Seguro Social, sin importar cuánto gane.

Además, la SSA reajusta su pago para compensar los meses en los que se aplicaron reducciones por ingresos en exceso.

¿Cómo calcular los beneficios del Seguro Social?

Si está trabajando y recibiendo beneficios de jubilación, puede utilizar la calculadora de prueba de ingresos disponible en el sitio web de la SSA. Esta herramienta le permite evaluar cómo sus ingresos podrían afectar sus pagos y planificar sus finanzas de manera más efectiva.

Con esta información, puede tomar mejores decisiones sobre su retiro y optimizar su ingreso sin arriesgar sus beneficios del Seguro Social.