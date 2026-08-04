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Las ferias especiales de aceptación de pasaportes son una alternativa para todas las personas que deban tramitar su identificación internacional presentando el Formulario DS-11, pero no puedan acudir a los centros u horarios convencionales de atención.
En ese sentido, el Departamento de Estado publicó en su sitio web oficial el calendario de agosto 2026, con las locaciones para quienes deseen realizar este trámite durante la primera semana de agosto, aunque también se comparten las fechas para el resto del mes.
Qué son las ferias especiales de aceptación de pasaporte
Se tratan de centros de aceptación de pasaportes, como correos o bibliotecas que, a diferencia de los centros tradicionales, operan también durante las tardes y fines de semana.
“Las ferias especiales de aceptación de pasaportes son para solicitantes primerizos, niños y cualquier persona que sea elegible para solicitar en persona usando el Formulario DS-11″, indican las autoridades.
Dónde puede tramitarse el pasaporte hasta el 8 de agosto
De acuerdo con el calendario oficial, las locaciones disponibles para este trámite especial son
Holmdel Public Library (Holmdel, Nueva Jersey)
- Día: Miércoles 5 de agosto
- Horario: 10:00 a.m. a 1:00 p.m.
- ¿Se necesita cita?: No
UH Campus Center (Honolulu, Hawái)
- Día: Miércoles 5 de agosto
- Horario: 10:30 a.m. a 1:30 p.m.
- ¿Se necesita cita?: No
Pemberton Library (Browns Mills, Nueva Jersey)
- Día: Miércoles 5 de agosto
- Horario: 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
- ¿Se necesita cita?: No
Manchester EMS Building (Whiting, Nueva Jersey)
- Día: Miércoles 5 de agosto
- Horario: 10:00 a.m. a 3:00 p.m.
- ¿Se necesita cita?: Sí
White Plains Public Library (White Plains, Nueva York)
- Día: Jueves 6 de agosto
- Horario: 4:00 p.m. a 7:00 p.m.
- ¿Se necesita cita?: No
Maui Family YMCA Westside Resource Center (Lahaina, Hawái)
- Día: Viernes 7 de agosto
- Horario: 8:30 a.m. a 1:30 p.m.
- ¿Se necesita cita?: Sí, llamar al 808-270-7791
Canyon Country Jo Anne Darcy Library (Santa Clarita, California)
- Día: Viernes 7 de agosto
- Horario: 12:00 p.m. a 5:30 p.m.
- ¿Se necesita cita?: No
Orangeburg County Voters Registration (Orangeburg, Carolina del Sur)
- Día: Sábado 8 de agosto
- Horario: 12:00 p.m. a 4:00 p.m.
- ¿Se necesita cita?: No
Library Center of the Ozarks (Branson, Misuri)
- Día: Sábado 8 de agosto
- Horario: 1:00 p.m. a 4:00 p.m.
- ¿Se necesita cita?: Sí
Hillsborough County Clerk of Court - Downtown Tampa (Tampa, Florida)
- Día: Sábado 8 de agosto
- Horario: 8:00 a.m. a 2:00 p.m.
- ¿Se necesita cita?: Sí. Se aceptan trámites sin cita previa hasta las 12:00 p.m.
Broward County Clerk of Court - Central Location (Fort Lauderdale, Florida)
- Día: Sábado 8 de agosto
- Horario: 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
- ¿Se necesita cita?: Sí
El calendario completo para el resto de agosto puede consultarse clicando aquí.
Documentos esenciales para acudir a cualquiera de estas ferias de pasaporte
Para realizar el trámite es fundamental cumplir con la siguiente documentación e instancias
- Completar el formulario DS-11
- Brindar evidencia de ciudadanía estadounidense física (certificado de nacimiento, por ejemplo)
- Mostrar una identificación con foto, como una licencia de conducir válida
- Proporcionar fotocopias tanto de la prueba de ciudadanía como de la identificación
- Adjuntar una imagen de pasaporte aceptable junto con la solicitud
- Pagar las tarifas correspondientes (USD 195 si se tramitan tanto libreta como tarjeta de pasaporte)
Cuando la petición se esté procesando, un correo electrónico se lo notificará a cada solicitante. El estado de la gestión puede consultarse en este link.