En esta noticia
Caminar por el costado de una calle o carretera puede convertirse en una situación de riesgo, particularmente durante la noche o en condiciones de poca visibilidad.
Una de las recomendaciones de seguridad vial para peatones más reiteradas frente a este escenario es tomar las medidas necesarias para ser vistos por los conductores.
En ese sentido, encender una linterna cuando se camina de noche es una práctica sencilla que puede utilizarse para minimizar el riesgo de accidentes.
Caminar con una linterna prendida: qué significa
Llevar una linterna encendida mientras se camina por el borde de una calle permite aumentar la visibilidad del peatón frente a los conductores que circulan por la vía.
De acuerdo con el Manual del Conductor de Carolina del Norte durante la noche es más difícil para los conductores detectar a quienes caminan cerca de la calzada, por lo que se aconseja utilizar una linterna para hacerse más visible.
Otras recomendaciones que deben seguir los peatones
Además de utilizar linterna, el manual aconseja
- Caminar por el lado izquierdo de la carretera, de frente al tráfico
- Usar o llevar algo de color blanco
- Hacer todo lo posible para ser visibles para los conductores
- Estar preparados para apartarse en caso de que sea necesario
- Tener presente que la visibilidad disminuye considerablemente durante la noche