Caminar por el costado de una calle o carretera puede convertirse en una situación de riesgo, particularmente durante la noche o en condiciones de poca visibilidad.

Una de las recomendaciones de seguridad vial para peatones más reiteradas frente a este escenario es tomar las medidas necesarias para ser vistos por los conductores.

En ese sentido, encender una linterna cuando se camina de noche es una práctica sencilla que puede utilizarse para minimizar el riesgo de accidentes.

Caminar con una linterna prendida: qué significa

Llevar una linterna encendida mientras se camina por el borde de una calle permite aumentar la visibilidad del peatón frente a los conductores que circulan por la vía.

De acuerdo con el Manual del Conductor de Carolina del Norte durante la noche es más difícil para los conductores detectar a quienes caminan cerca de la calzada, por lo que se aconseja utilizar una linterna para hacerse más visible.

Caminar con una linterna permite aumentar la visibilidad durante la noche. Imagen ilustrativa ChatGPT

Otras recomendaciones que deben seguir los peatones

Además de utilizar linterna, el manual aconseja