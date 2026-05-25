Millones de conductores en Estados Unidos enfrentan nuevas regulaciones para renovar su licencia de conducir, especialmente quienes tienen más de 65 años.

El Departamento de Transporte anunció un cambio histórico en la normativa de seguridad vial que apunta a mejorar la prevención de accidentes protagonizados por personas mayores.

Alerta conductores: ya no habrá renovación automática para mayores de 65 años

La medida más significativa es la eliminación de la renovación automática para los adultos mayores.

A partir de ahora, quienes superen los 65 años deberán aprobar una serie de exámenes obligatorios para renovar su licencia, que incluyen:

Prueba de la vista

Evaluación cognitiva

Examen práctico de manejo

El cambio responde a un crecimiento preocupante en la participación de adultos mayores en accidentes fatales. Según datos de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA), en 2023, el 13,7% de los conductores involucrados en choques mortales tenían más de 65 años. En 2024, ese porcentaje se elevó al 14,7%, lo que motivó una revisión urgente de las políticas de renovación de licencias.

Qué dice la ley en California, Texas y Florida

Aunque la normativa será de aplicación nacional, algunos estados adoptarán criterios diferenciados:

California exigirá exámenes visuales desde los 70 años .

En Florida , las evaluaciones serán obligatorias a partir de los 80 años .

En Texas, el requisito comienza desde los 79 años, dependiendo de la decisión del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV).

La medida más significativa es la eliminación de la renovación automática para los adultos mayores. ChatGPT imagen ilustrativa | El Cronista USA

Cada cuánto se deberá renovar la licencia de conducir en EE.UU.

La frecuencia de renovación será gradual según la edad:

De 70 a 80 años : renovación cada 4 años con examen de la vista.

De 81 a 86 años : renovación cada 2 años con evaluación visual y examen cognitivo si hay signos de deterioro.

Desde los 87 años: renovación anual con examen práctico obligatorio.

Además, cualquier persona -ya sea un médico, familiar o vecino- podrá notificar al DMV si considera que un conductor representa un riesgo al volante.

Los exámenes podrán realizarse con gafas o lentes de contacto

Los adultos mayores podrán presentarse a las pruebas visuales con sus lentes habituales, lo que permitirá detectar afecciones como cataratas, glaucoma o pérdida de nitidez visual que podrían comprometer la seguridad al conducir.