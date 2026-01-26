En esta noticia
El Gobierno de Estados Unidos especifica claramente que, si bien en la actualidad el servicio militar es voluntario, los hombres ciudadanos y extranjeros que residan en el país y se encuentren dentro del rango etario especificado deben completar un registro esencial en caso de que sea necesario realizar un reclutamiento obligatorio. Este trámite es conocido como Servicio Selectivo.
“En una emergencia nacional, el Sistema de Servicio Selectivo utilizará el registro para proporcionar personal al Departamento de Guerra y servicio alternativo para los objetores de conciencia, si así lo autorizan el presidente y el Congreso”, indican las autoridades.
Quiénes deben anotarse en el Servicio Selectivo
Realizar este trámite es obligatorio para la mayoría de los hombres de entre 18 y 25 años que viven en Estados Unidos, incluyendo
- Ciudadanos estadounidenses nacidos en EE.UU., con doble nacionalidad o naturalizados
- Ciudadanos estadounidenses que vivan fuera de Estados Unidos
- Inmigrantes
- Refugiados y solicitantes de asilo
- Personas con discapacidad
Qué sucede si un hombre elegible no se registra adecuadamente
Pueden imponerse severas sanciones a quienes no se registran, como multas de hasta 250,000 dólares y hasta 5 años de prisión.
Además, no registrarse puede afectar la elegibilidad para calificar para empleos federales, recibir la ciudadanía o ser elegible al momento de obtener ayudas financieras estatales para estudiantes.
Dónde se realiza el registro
Este trámite debe gestionarse en el sitio web oficial del Sistema del Servicio Selectivo proporcionando los siguientes datos
- Nombre completo
- Dirección de domicilio
- Fecha de nacimiento
- Número de Seguridad Social
Información importante sobre la eventual vuelta del Servicio Militar Obligatorio en Estados Unidos
Las autoridades especifican que el estar registrado no es garantía absoluta de que la persona será reclutada, sino que, en caso de que sea necesario un llamado obligatorio, se seguirán los pasos a continuación
- Los hombres se llamarían en una secuencia determinada por el número aleatorio de lotería y año de nacimiento
- Luego deberían realizar exámenes que constaten su aptitud mental, física y moral
- Finalmente se determinaría si serían aplazados, exentos o incorporados a las Fuerzas