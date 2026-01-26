El Gobierno de Estados Unidos especifica claramente que, si bien en la actualidad el servicio militar es voluntario, los hombres ciudadanos y extranjeros que residan en el país y se encuentren dentro del rango etario especificado deben completar un registro esencial en caso de que sea necesario realizar un reclutamiento obligatorio. Este trámite es conocido como Servicio Selectivo.

“En una emergencia nacional, el Sistema de Servicio Selectivo utilizará el registro para proporcionar personal al Departamento de Guerra y servicio alternativo para los objetores de conciencia, si así lo autorizan el presidente y el Congreso”, indican las autoridades.

Quiénes deben anotarse en el Servicio Selectivo

Realizar este trámite es obligatorio para la mayoría de los hombres de entre 18 y 25 años que viven en Estados Unidos, incluyendo

Ciudadanos estadounidenses nacidos en EE.UU., con doble nacionalidad o naturalizados

Ciudadanos estadounidenses que vivan fuera de Estados Unidos

Inmigrantes

Refugiados y solicitantes de asilo

Personas con discapacidad

El registro del Servicio Selectivo se utilizaría en caso de que sea necesario reanudar el Servicio Militar Obligatorio. Fuente: archivo. Nikita Buida

Qué sucede si un hombre elegible no se registra adecuadamente

Pueden imponerse severas sanciones a quienes no se registran, como multas de hasta 250,000 dólares y hasta 5 años de prisión .

Además, no registrarse puede afectar la elegibilidad para calificar para empleos federales, recibir la ciudadanía o ser elegible al momento de obtener ayudas financieras estatales para estudiantes.

Dónde se realiza el registro

Este trámite debe gestionarse en el sitio web oficial del Sistema del Servicio Selectivo proporcionando los siguientes datos

Nombre completo

Dirección de domicilio

Fecha de nacimiento

Número de Seguridad Social

Información importante sobre la eventual vuelta del Servicio Militar Obligatorio en Estados Unidos

Las autoridades especifican que el estar registrado no es garantía absoluta de que la persona será reclutada, sino que, en caso de que sea necesario un llamado obligatorio, se seguirán los pasos a continuación