La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) indica en su sitio web oficial que sus funcionarios tienen la potestad de inspeccionar de manera legal los dispositivos electrónicos que cruzan la frontera.

“Todos los viajeros que crucen la frontera con Estados Unidos están sujetos a inspección de la CBP. En raras ocasiones, los agentes de la CBP pueden registrar el teléfono móvil, el ordenador, la cámara u otros dispositivos electrónicos de un viajero durante el proceso”, se afirma.

En ese sentido, cuando se determina que este control es necesario, se solicitará que los pasajeros proporcionen las contraseñas de sus dispositivos para que pueda llevarse a cabo la inspección.

Aunque la entrada no puede denegarse únicamente por no brindar esta información, las autoridades tendrán en cuenta este incumplimiento al determinar la elegibilidad o inelegibilidad del viajero.

Revisiones de dispositivos electrónicos: por qué las realiza Estados Unidos

Este tipo de inspecciones, que se llevan a cabo a juicio de las autoridades, pueden realizarse como parte de una revisión secundaria, es decir, una inspección más exhaustiva que la tradicional.

Su finalidad es determinar si un dispositivo que intenta ingresar a Estados Unidos contiene contrabando digital -como pornografía infantil, por ejemplo-, información que pueda vincularse con actividades terroristas o información que se considere relevante para la admisión de un viajero.

En determinados casos, también se utilizan para obtener información sobr e delitos financieros, como contrabando de efectivo, y otro tipo de actividades delictivas , como aquellos relacionados con derechos de autor y marcas registradas.

No obstante, pese a que CBP enfatiza que todo dispositivo que ingresa o sale del país puede estar sujeto a revisión, también se hace hincapié en que esta práctica es poco habitual: “En el año fiscal 2025, de los más de 419 millones de viajeros que CBP procesó en los puertos de entrada, CBP solo registró los dispositivos electrónicos de 55.318 viajeros internacionales”, se indica.

Todos los dispositivos electrónicos están sujetos a revisión. Fuente: Shutterstock.

Qué sucede si Estados Unidos quiere revisar mi celular o computadora

Cuando se indica que un dispositivo debe ser revisado y el viajero no proporciona la información necesaria para que los oficiales puedan acceder a su contenido, las autoridades pueden retenerlo, confiscarlo de manera temporal o tomar cualquier otra medida que consideren pertinente.

En estos casos también pueden demorarse los tiempos de procesamiento e incluso ponerse en riesgo la admisión al país.

“Si un extranjero se niega a presentar sus dispositivos electrónicos y la información que reside en el dispositivo en condiciones que permitan examinar el dispositivo y su contenido, la CBP puede considerar el incumplimiento del ciudadano extranjero y la incapacidad para inspeccionar el dispositivo al tomar decisiones de admisibilidad”, se especifica.

Qué sucede si quién no presenta la contraseña es estadounidense

Cuando la revisión se realice a un ciudadano estadounidense y este no brinde su contraseña, la entrada no será denegada, pero el dispositivo estará sujeto a las medidas antes mencionadas.