Una disposición federal vigente en Estados Unidos establece que todos los hombres mayores de 18 años deben inscribirse obligatoriamente en el Sistema de Servicio Selectivo (SSS), un registro oficial utilizado por el gobierno en caso de que se active un reclutamiento militar obligatorio. Aunque actualmente no hay servicio militar forzoso, el incumplimiento de esta obligación puede derivar en graves sanciones penales, económicas y migratorias.

La norma alcanza tanto a ciudadanos estadounidenses como a inmigrantes con estatus legal e indocumentados que residan en el país. El registro no implica incorporarse a las fuerzas armadas, pero sí constituye un requisito legal cuyo desconocimiento no exime de responsabilidades y puede afectar trámites clave como la ciudadanía, el acceso a beneficios federales y la permanencia legal en Estados Unidos.

Atención: anotarse en el Servicio Militar es obligatorio en Estados Unidos

La ley federal determina que deben registrarse todos los hombres que tengan entre 18 y 25 años y vivan en Estados Unidos, independientemente de su situación migratoria. Esto incluye ciudadanos nacidos en el país, residentes permanentes, titulares de visas, refugiados, solicitantes de asilo e inmigrantes indocumentados .

El trámite debe realizarse dentro de los 30 días posteriores a cumplir 18 años y puede completarse hasta antes de cumplir 26. Quienes no lo hagan dentro de ese plazo quedan en infracción permanente y no pueden regularizar la situación una vez pasada la edad.

¿Por qué debo anotarme si el servicio es voluntario?

En la actualidad, la participación en el Ejército de Estados Unidos es totalmente voluntaria y no existe un reclutamiento forzoso activo. Sin embargo, el registro permite al gobierno identificar y contactar rápidamente a hombres en edad militar si el Congreso y el presidente deciden reactivar el servicio obligatorio.

Una ley federal en Estados Unidos obliga a los jóvenes mayores de 18 años a anotarse al Servicio Militar. Fuente: Archivo.

La última vez que Estados Unidos recurrió al reclutamiento obligatorio fue durante la Guerra de Vietnam. El llamado a filas finalizó en 1972, y el servicio militar forzoso fue eliminado formalmente en 1973, cuando el país pasó a un sistema de fuerzas armadas completamente voluntarias.

Qué ocurre si no me registro al Servicio Militar

Sanciones penales y multas por no inscribirse

No registrarse en el Sistema de Servicio Selectivo cuando la ley lo exige constituye una violación federal grave. Las consecuencias legales previstas incluyen:

Multas de hasta US$ 250.000

Hasta cinco años de prisión federal.

Sanciones penales también para quienes incentiven o ayuden a otros a evadir el registro.

Pérdida de beneficios y restricciones civiles

Inhabilitación para recibir becas , préstamos y ayudas financieras federales para estudios.

Imposibilidad de acceder a empleos en agencias del gobierno federal.

Restricciones para participar en programas de capacitación laboral financiados por el Estado.

Limitaciones para ocupar cargos que requieren autorizaciones federales o evaluaciones de antecedentes.

Estas consecuencias pueden extenderse durante años y afectar directamente el desarrollo académico y laboral dentro del país.

Impacto migratorio y riesgo para la green card

En el caso de los inmigrantes, no cumplir con el registro obligatorio puede generar consecuencias migratorias severas. La inscripción en el Servicio Selectivo es evaluada como parte del requisito de buena conducta moral exigido en trámites como la naturalización.

La falta de registro puede provocar demoras, rechazos o complicaciones al solicitar la ciudadanía estadounidense. En algunos casos, también puede influir negativamente en procesos de ajuste de estatus o renovación de beneficios migratorios, poniendo en riesgo la residencia permanente.

Aunque la ley no ordena de forma automática la cancelación de la green card, el incumplimiento puede convertirse en un antecedente negativo determinante ante las autoridades migratorias.