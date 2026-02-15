Estados Unidos se encuentra en la fase de preparación para una nueva ola de despidos masivos que podría impactar a millones de individuos. Las grandes corporaciones están llevando a cabo ajustes en sus costos, reestructuraciones y acelerando la implementación de cambios tecnológicos en un entorno económico cada vez más desafiante. La empresa más relevante del país ha anticipado que profundizará su reestructuración en 2026, lo que ha generado preocupaciones en sectores fundamentales del mercado laboral. El alcance de estas medidas representará uno de los procesos de ajuste más significativos de los últimos años. Los recientes recortes de personal se suman a los más de 27.000 puestos eliminados desde 2022, así como a la reciente salida de 14.000 empleados corporativos, lo que anticipa el mayor ajuste en sus 31 años de historia. Esta medida abarcará diversas áreas y es parte de un rediseño interno a gran escala. Los nuevos despidos estarán encabezados por Amazon, que implementará una reestructuración más dura en 2026 bajo el plan impulsado por su CEO, Andy Jassy. La compañía busca operar con menos burocracia, más rapidez y mayor eficiencia, reduciendo capas de gestión en todas sus divisiones. El avance de la inteligencia artificial también influye en esta dinámica. Amazon exige a su personal adoptar herramientas de IA para mejorar eficiencia, lo que alimenta el temor de que más funciones puedan automatizarse durante 2026. La estrategia apunta a reducir niveles jerárquicos, lo que ya generó más carga laboral y menor moral interna, según empleados. La presión por acelerar tareas y justificar productividad aumentó en varias áreas clave de la empresa.