Estados Unidos aprobó una inversión millonaria para reforzar su cooperación militar con un aliado clave en América Latina. El proyecto contempla hasta USD 1.500 millones destinados a la modernización de una importante base naval en Perú. El plan se centra en la Base Naval del Callao, ubicada en Callao, cerca de Lima, en Perú. Se trata de la principal instalación de la marina peruana y del puerto comercial más importante del país, lo que la convierte en un punto estratégico para el comercio y la defensa en el Pacífico. El acuerdo aprobado por el Departamento de Estado incluye la posible venta de equipos, tecnología y servicios especializados para diseñar, construir y modernizar infraestructura naval en la Base del Callao. Según la información oficial, el monto máximo autorizado asciende a USD 1.500 millones, aunque el valor final del contrato podría variar dependiendo de las negociaciones y de la aprobación del Congreso estadounidense. El proyecto contempla además el despliegue de hasta 20 representantes o contratistas estadounidenses en Perú durante un período de hasta 10 años para supervisar las obras y brindar asistencia técnica. El Callao es el principal puerto del Perú y uno de los más relevantes de la costa del Pacífico en Sudamérica. Desde allí se gestionan gran parte de las exportaciones e importaciones del país y se coordinan operaciones navales clave. Además, la base naval se encuentra cerca del aeropuerto internacional de Lima y a menos de 80 kilómetros del megapuerto de Chancay, un proyecto financiado por capitales chinos que ha aumentado la competencia geopolítica en la región.