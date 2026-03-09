El Servicio de Impuestos Internos (IRS) confirmó cómo funciona el calendario de reembolsos de impuestos para la temporada fiscal 2026. El organismo explicó que el dinero se envía directamente a la cuenta bancaria del contribuyente o por correo, dependiendo del método elegido al presentar la declaración. En general, el tiempo de espera varía según la forma de presentación y el método de pago seleccionado. Según el IRS, la mayoría de los contribuyentes recibe su reembolso dentro de los siguientes plazos: El método más rápido sigue siendo presentar la declaración en línea y elegir depósito directo, ya que más de nueve de cada diez reembolsos se procesan dentro de ese período. Una vez que el IRS aprueba el reembolso, el dinero no siempre aparece inmediatamente en la cuenta. El IRS permite consultar el estado del pago a través de la herramienta oficial “Where’s My Refund?”, disponible en su sitio web. Para verificar la información se necesitan tres datos: