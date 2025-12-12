La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP) detalla en su sitio web oficial cuáles son las regulaciones que todos los ciudadanos y extranjeros deben cumplir al preparar su equipaje para viajar hacia Estados Unidos.

“Los productos a los que CBP impide la entrada a Estados Unidos son aquellos que perjudicarían la salud comunitaria, la seguridad pública, los trabajadores estadounidenses, los niños o la vida vegetal y animal doméstica, o que podrían contradecir nuestros intereses nacionales”, afirma la agencia.

Cuando estas normativas no se cumplan las autoridades pueden imponer severas multas a los pasajeros.

Confirmado: habrá multas de 10,000 dólares para quienes viajen así

Entre la lista de artículos prohibidos en el equipaje se encuentran aquellos artículos confeccionados con piel de perro y gato.

La Ley de Protección de Perros y Gatos exige que se incauten cada uno de los objetos hallados en los equipajes que contengan estos materiales.

Según lo estipulan las autoridades, quienes violen esta disposición de manera intencional pueden recibir una multa civil de hasta USD 10,000 por cada violación intencional y de USD 5,000 en caso de incumplir a causa de una negligencia grave.

Otros artículos que no deben llevarse en el equipaje a Estados Unidos

Si bien cada tipo de artículo restringido o prohibido tiene su propia normativa, otros objetos con los que se debe tener especial atención al viajar son

Alcohol

Bebidas alcohólicas

Automóviles

Materiales biológicos

Artefactos culturales y bienes

Artículos de defensa con aplicación militar

Medicamentos

Armas

Alimentos

Frutas y verduras

Trofeos de caza

Oro (según el país del que provenga)

Tambores de piel de animal haitiano

Medicamentos

Mercancía de Cuba o Irán

Tierra

Las regulaciones de cada uno de estos puntos pueden consultarse clicando aquí.