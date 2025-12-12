En esta noticia
El pasado 7 de mayo entró en vigor a nivel federal la Ley Real ID, que en sus reglas establece que todos los viajeros deben presentar una identificación aceptable en los aeropuertos nacionales.
Cuando esta normativa no se cumple es necesario iniciar un proceso de revisión adicional donde los oficiales recolectan información personal para constatar la identidad y habilitar el acceso al vuelo.
Sin embargo, recientemente la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) detalló que pronto se comenzará a cobrar a quienes no cumplan con este requisito esencial y deben activar el protocolo alternativo.
Cambia el servicio más popular de Estados Unidos: desde cuándo habrá que pagar por no presentar Real ID
Quienes no puedan presentar una identificación Real ID y aun así quieran volar, deberán pagar 45 dólares para poder utilizar el sistema alternativo de verificación de identidad.
“Los viajeros podrán pagar 45 dólares para usar el TSA ConfirmID durante un periodo de viaje de 10 días. La TSA insta a los viajeros que no tengan un REAL ID a concertar una cita en su DMV local para actualizar su identificación lo antes posible”, indicó la agencia federal.
Esta medida estará vigente desde el 1ro de febrero de 2026.
Identificaciones aceptadas por la Real ID para abordar vuelos nacionales
De acuerdo con lo detallado por las autoridades, las credenciales válidas y aceptadas en los aeropuertos son
- Licencia de Conducir Mejorada emitida por el Estado
- Pasaporte de EE.UU.
- Tarjeta de pasaporte de EE.UU.
- Tarjeta de viajero de confianza del DHS
- Identificación del Departamento de Defensa de EE.UU. incluidas las identificaciones emitidas a dependientes
- Tarjeta de residente permanente
- Tarjeta de cruce fronterizo
- Identificación con foto aceptable metida por una nación tribal/tribu nativa reconocida por el gobierno federal
- Tarjeta PIV HSPD-12
- Pasaporte emitido por un gobierno extranjero
- Licencia de conducir provincial canadiense o tarjeta de Asuntos Nativos y del Norte de Canadá
- Credencial de identificación del trabajador del transporte
- Tarjeta de Autorización de Empelo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (l-766)
- Credencial de marino mercante de EE.UU.
- Tarjeta de Identificación de Salud para Veteranos (VHIC)