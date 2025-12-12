El pasado 7 de mayo entró en vigor a nivel federal la Ley Real ID, que en sus reglas establece que todos los viajeros deben presentar una identificación aceptable en los aeropuertos nacionales.

Cuando esta normativa no se cumple es necesario iniciar un proceso de revisión adicional donde los oficiales recolectan información personal para constatar la identidad y habilitar el acceso al vuelo.

Sin embargo, recientemente la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) detalló que pronto se comenzará a cobrar a quienes no cumplan con este requisito esencial y deben activar el protocolo alternativo.

Cambia el servicio más popular de Estados Unidos: desde cuándo habrá que pagar por no presentar Real ID

Quienes no puedan presentar una identificación Real ID y aun así quieran volar, deberán pagar 45 dólares para poder utilizar el sistema alternativo de verificación de identidad.

“Los viajeros podrán pagar 45 dólares para usar el TSA ConfirmID durante un periodo de viaje de 10 días. La TSA insta a los viajeros que no tengan un REAL ID a concertar una cita en su DMV local para actualizar su identificación lo antes posible”, indicó la agencia federal.

Esta medida estará vigente desde el 1ro de febrero de 2026.

Los aeropuertos solo consideran válidas las identificaciones que cumplan con los estándares Real ID para abordar. Fuente: archivo.

Identificaciones aceptadas por la Real ID para abordar vuelos nacionales

De acuerdo con lo detallado por las autoridades, las credenciales válidas y aceptadas en los aeropuertos son

Licencia de Conducir Mejorada emitida por el Estado

Pasaporte de EE.UU.

Tarjeta de pasaporte de EE.UU.

Tarjeta de viajero de confianza del DHS

Identificación del Departamento de Defensa de EE.UU. incluidas las identificaciones emitidas a dependientes

Tarjeta de residente permanente

Tarjeta de cruce fronterizo

Identificación con foto aceptable metida por una nación tribal/tribu nativa reconocida por el gobierno federal

Tarjeta PIV HSPD-12

Pasaporte emitido por un gobierno extranjero

Licencia de conducir provincial canadiense o tarjeta de Asuntos Nativos y del Norte de Canadá

Credencial de identificación del trabajador del transporte

Tarjeta de Autorización de Empelo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (l-766)

Credencial de marino mercante de EE.UU.

Tarjeta de Identificación de Salud para Veteranos (VHIC)

Cualquiera de estos documentos puede presentarse con un vencimiento de hasta 2 años.