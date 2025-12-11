Estados Unidos confirmó que más de un millón de inmigrantes indocumentados abandonaron el país a través de un mecanismo alternativo que no involucra a ICE ni a USCIS. Se trata de un procedimiento cada vez más utilizado por extranjeros que buscan resolver su situación migratoria sin enfrentar detenciones, procesos de deportación ni sanciones severas.

El Gobierno de Donald Trump reconoció que este método se volvió una de las vías más comunes para regularizar salidas y cerrar expedientes migratorios de forma rápida y oficial.

Ni ICE ni USCIS: más de un millón de inmigrantes indocumentados fueron deportados de esta manera

Se trata de la autodeportación voluntaria gestionada a través de la app oficial CBP One (CBP Home). Este sistema, que se volvió cada vez más utilizado en los últimos años, permite que extranjeros sin estatus legal inicien por cuenta propia el proceso de salida del país, evitando detenciones, órdenes de deportación formales y castigos migratorios más severos.

A diferencia de una deportación ejecutada por ICE, la autodeportación es un procedimiento en el cual el propio inmigrante solicita cita, registra datos y coordina su salida por un puerto de entrada terrestre o aeropuerto, usando la aplicación móvil de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

La salida queda registrada oficialmente en el sistema federal, pero sin el peso administrativo que implica una deportación forzada.

Más de 1,6 millones de inmigrantes indocumentados se autodeportaron a través de la app CBP Home. Fuente: Archivo.

¿Cómo funciona la autodeportación mediante CBP One?

CBP One, también llamada CBP Home en sus actualizaciones recientes, se convirtió en una herramienta clave para quienes desean abandonar el país de manera ordenada, legal y documentada. El extranjero puede:

Programar su salida por un puerto fronterizo.

Registrar su identidad y sus datos biográficos.

Notificar al Gobierno que abandonará el país voluntariamente.

Obtener constancia de salida para evitar penalidades adicionales.

Este proceso permite que la persona deje Estados Unidos sin ser detenida y sin generar una orden formal de deportación, lo que resulta fundamental para quienes esperan solicitar visas en el futuro o intentar un reingreso legal más adelante.

¿Qué pasa si el inmigrante no se autodeporta?

Quien permanece sin estatus y no abandona el país a tiempo puede enfrentar:

Detención por parte de ICE

Órdenes de deportación acelerada

Castigos de 3 a 10 años sin poder volver a EE. UU.

Restricciones para visas futuras

Bloqueo de solicitudes de asilo o protección

Por eso, miles de inmigrantes optan por la autodeportación como una salida menos perjudicial.