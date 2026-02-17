El ajuste, que se aplica desde hace décadas, impacta en horarios laborales, vuelos, clases, consumo energético y hasta en el descanso diario. Por eso, conocer con anticipación cuándo cambia la hora en EE.UU. es clave para evitar errores y confusiones. En 2026, el Daylight Saving Time (DST) comenzará en marzo y se extenderá hasta noviembre, con el clásico movimiento del reloj que adelanta o atrasa una hora según la época del año. El horario de verano 2026 en Estados Unidos iniciará oficialmente el domingo 8 de marzo, cuando en la madrugada los relojes deberán adelantarse una hora, pasando de las 2:00 a. m. a las 3:00 a. m.. Este cambio marca el inicio del período en el que se busca aprovechar más la luz solar durante la tarde. El final del horario de verano está previsto para el domingo 1 de noviembre de 2026. En esa fecha, a las 2:00 a. m., los relojes deberán atrasarse una hora, regresando a la 1:00 a. m., y se restablecerá el horario estándar. Fechas clave del cambio de hora en 2026: Uno de los errores más comunes cada año es no recordar hacia dónde se mueve el reloj. En marzo de 2026, con la llegada del horario de verano, el reloj se adelanta una hora, lo que implica dormir una hora menos esa noche. En cambio, en noviembre de 2026, al finalizar el DST, el reloj se atrasa una hora, permitiendo recuperar ese tiempo de descanso. Regla práctica para no confundirse: Este ajuste se realiza durante la madrugada para reducir el impacto en actividades diarias como el trabajo o el transporte. La mayoría de los estados de EE.UU. aplican el horario de verano, pero existen excepciones importantes. En 2026, el cambio de hora se realizará en casi todo el territorio continental y en Alaska. Estados y regiones que SÍ cambian la hora: Estados que NO cambian la hora en 2026: Si vivís o viajás entre estados, es fundamental verificar si tu destino aplica el cambio de horario en Estados Unidos, ya que la diferencia horaria puede variar durante varios meses.