Estados Unidos permite el ingreso sin visa a todos los extranjeros presenten la Tarjeta de Residencia Permanente

Viajar a Estados Unidos sin una visa se presenta como una oportunidad para innumerables extranjeros provenientes de América Latina que ya poseen residencia permanente . Las autoridades migratorias han confirmado que aquellos que cuenten con una Green Card válida tienen la facultad de ingresar al país sin la necesidad de solicitar una visa adicional, siempre que muestren su tarjeta de residente permanente al momento de arribar al puerto de entrada.

Este documento oficial —denominado Form I-551 o tarjeta de residente permanente— actúa como evidencia del estatus migratorio, permitiendo el reingreso a Estados Unidos tras un viaje temporal al extranjero. A su llegada, un oficial de migración llevará a cabo la revisión de la tarjeta junto con otros documentos de identidad para determinar si el individuo califica para ingresar al país.

¿Por qué la Green Card faculta la entrada a EE.UU. sin necesidad de visa?

Los residentes permanentes legales no requieren gestionar una visa para retornar a Estados Unidos tras su viaje al extranjero. La Green Card vigente es el documento primordial que deben exhibir ante las autoridades migratorias.

Los residentes permanentes legales no requieren gestionar una visa para retornar a Estados Unidos

Documentación requerida para el ingreso

Green Card válida y sin vencer (Form I-551). Pasaporte del país de ciudadanía o documento de viaje. Otros documentos de identidad, como licencia de conducir o identificación nacional.

En el punto de entrada, un oficial revisará estos documentos y evaluará si el residente permanente mantiene su estatus y puede ingresar nuevamente al país.

Consideraciones esenciales para residentes permanentes al momento de viajar

A pesar de que los residentes permanentes tienen la posibilidad de salir y regresar a Estados Unidos, el tiempo que permanezcan fuera del país puede afectar su estatus migratorio si se determina que han abandonado su residencia.

Factores evaluados por las autoridades correspondientes

Si la persona mantuvo vínculos familiares o laborales en Estados Unidos. Si continuó declarando impuestos como residente. Si conservó una dirección, cuentas bancarias o propiedades en el país. Si el viaje al exterior supera un año, las autoridades sugieren solicitar antes de salir un permiso de reingreso (Form I-131). Este documento contribuye a demostrar que el residente permanente mantiene su intención de residir en Estados Unidos y facilita el retorno al país.