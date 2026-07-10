Estados Unidos exige a ciudadanos y extranjeros presentar un pasaporte válido para ingresar y salir del país.

El Gobierno de Estados Unidos recordó que quienes no tengan el pasaporte vigente no podrán ingresar ni salir del país. Esta regulación tiene validez tanto para ciudadanos como para extranjeros, incluyendo a colombianos poseedores de documentación estadounidense que no hayan realizado el trámite correspondiente en el tiempo estipulado.

Aunque se trata de requisitos ya establecidos en la normativa migratoria, las autoridades reiteran que el pasaporte es obligatorio y debe estar debidamente actualizado para cualquier viaje internacional.

Con el aumento de viajes y trámites en los últimos años, muchas personas comenzaron a consultar qué puede pasar si poseen el documento vencido o en proceso de renovación.

¿Por qué no puede ingresar a Estados Unidos con el pasaporte vencido?

Las autoridades migratorias subrayan que el pasaporte vigente es el documento esencial para cruzar fronteras, sin excepciones. Si el documento se encuentra caducado o en proceso de renovación, no es considerado válido para viajar.

Esto implica que no se autoriza el abordaje vuelos internacionales ni la realización de controles migratorios en aeropuertos o puntos de entrada.

Estados Unidos prohíbe el ingreso a todas las personas que tienen este pasaporte. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Además, aquellos que no hayan efectuado la renovación de su documento no tendrán la posibilidad de viajar hasta obtener un pasaporte válido, lo cual podría perjudicar proyectos personales, laborales o familiares.

Cómo renovar el pasaporte y evitar problemas al viajar

El Gobierno de Estados Unidos permite renovar el pasaporte en línea en ciertos casos, pero exige cumplir condiciones específicas para iniciar el trámite. Entre los requisitos más comunes, se encuentran:

Contar con el pasaporte actual en condiciones óptimas

No haber reportado el documento como sustraído o perdido

Que el documento anterior haya sido emitido por un período de 10 años (para adultos)

Realizar la solicitud de manera personal

Adicionalmente, se requiere que el pasaporte no esté vencido por más de cinco años para acceder a ciertos trámites simplificados.

Para comenzar el proceso, es necesario presentar una fotografía digital, proporcionar datos personales completos y efectuar el pago correspondiente, que se aproxima a 130 dólares para la libreta estándar.

Errores comunes que pueden impedir su viaje

Uno de los principales inconvenientes detectados es que muchas solicitudes se retrasan o rechazan por errores simples en la información o por no seguir correctamente el proceso oficial.

Las autoridades advierten especialmente sobre:

Ingresar datos incorrectos o incompletos

No responder a pedidos adicionales dentro del plazo

Utilizar sitios web no oficiales para gestionar el trámite

Intentar que un tercero realice la solicitud

Además, si el organismo solicita información extra y no se responde a tiempo, el trámite puede cancelarse, obligando a comenzar nuevamente el proceso y generando demoras que impactan directamente en los planes de viaje.