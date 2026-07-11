Desde febrero de este año, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) aplica un cargo obligatorio de 45 dólares para aquellos que intenten volar sin una identificación válida, mediante un procedimiento alternativo de verificación.

Esta medida se encuentra directamente relacionada con la ley Real ID, la cual ha incrementado los requisitos de seguridad para abordar vuelos nacionales en EE.UU. y ha dejado sin opciones a aquellos que no han actualizado su documentación.

Estados Unidos continúa sancionando a quienes no tengan una identificación válida para viajar

El TSA ConfirmID es un sistema especializado en la verificación de identidad diseñado para aquellos pasajeros que arribarán al aeropuerto sin un documento aceptado por la TSA. Hasta la fecha, este procedimiento no exigía un pago directo; sin embargo, la situación ha cambiado.

A partir de la reciente normativa, aquellos que opten por este mecanismo deberán pagar USD 45 para que las autoridades puedan verificar su identidad a través de datos personales como nombre legal, dirección y fecha de nacimiento. Este proceso generalmente requiere entre 10 y 15 minutos, aunque ya no es gratuito.

La tarifa por realizar este control alternativo es de 45 dólares. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cómo abonar la sanción de 45 USD antes de pasar el control

Para utilizar el proceso alternativo, el viajero debe pagar la multa con anticipación, preferentemente antes de arribar al control de seguridad del aeropuerto. El pago se efectúa a través de Pay.gov, la plataforma oficial del gobierno.

Se aceptan tarjetas de crédito, débito, cuentas bancarias y billeteras digitales. Una vez realizado el pago, el pasajero recibe un correo de confirmación, que deberá presentar como comprobante ante la TSA para continuar con el proceso de verificación.

Qué consecuencias habrá por falta de identificación o incumplimiento del pago

La TSA ha sido categórica: aquellos que no logren verificar su identidad ni a través de documentación adecuada ni mediante el TSA ConfirmID, no podrán embarcar en el avión.

Asimismo, cualquier intento de engaño o alteración de datos durante este procedimiento puede conllevar sanciones federales, lo que convierte este nuevo requisito en un elemento crucial a considerar antes de emprender un viaje.