El Gobierno de Estados Unidos puede enviar agentes a domicilios particulares cuando un contribuyente no cumple con sus obligaciones fiscales durante largos períodos y no responde a las notificaciones formales. A través del Servicio de Impuestos Internos (IRS), las autoridades tienen la facultad de intensificar el proceso de cobro cuando los avisos oficiales son ignorados y la situación permanece sin ser resuelta. El sistema tributario estadounidense funciona sobre la base de declaraciones y pagos voluntarios. Sin embargo, cuando el contribuyente no presenta declaraciones, no paga impuestos adeudados, ignora cartas y notificaciones y deja pasar plazos sin regularizar su situación, el caso puede escalar a una etapa de ejecución más directa, que incluye la posibilidad de contacto presencial. Si el contribuyente continúa sin actuar, el IRS puede: