Estados Unidos ha manifestado de manera clara su intención de consolidar su poder en el Pacífico, demostrando que su presencia militar puede alcanzar áreas de gran sensibilidad

El incremento de las tensiones geopolíticas y comerciales entre diversos líderes ha activado las alarmas a nivel global ante la eventualidad de una Tercera Guerra Mundial. En esta coyuntura, Estados Unidos ha logrado establecer una posición estratégica en Asia, lo cual genera inquietudes en China.

Estados Unidos ha manifestado de manera clara su intención de consolidar su poder en el Pacífico, demostrando que su presencia militar puede alcanzar áreas de gran sensibilidad, cercanas a rutas comerciales cruciales y al territorio que Beijing considera intocable. La cuestión que se plantea ahora es si esto representa únicamente un gesto disuasorio o si marca el comienzo de una confrontación abierta.

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Como parte de los ejercicios, Estados Unidos desplegó los misiles Typhon de alcance medio y los NMESIS de corto alcance. A través de estas capacidades bélicas, Washington advierte su aptitud para actuar en áreas estratégicamente importantes del Pacífico, que abarcan desde rutas marítimas clave hasta zonas adyacentes a Taiwán.

El posicionamiento de Estados Unidos en Asia se fundamenta en una estrategia de seguridad que pretende prever y anticipar eventuales movimientos militares de China.

Japón, por otro lado, ha desplegado los misiles tierra-tierra Tipo-12, los cuales han sido confeccionados para salvaguardar sus islas del suroeste y asegurar la defensa del archipiélago ante cualquier contingencia. Esta cooperación refuerza la alianza bilateral y posiciona a Japón como un actor central en la defensa regional junto a su historic partner, Estados Unidos.

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China reaccionó ante las acciones militares de Estados Unidos y Japón.

China ha reaccionado con determinación al considerar que la introducción de estos sistemas de misiles constituye "una amenaza significativa" para su seguridad estratégica. Para Beijing, los ejercicios realizados por Estados Unidos y Japón representan una provocación directa, especialmente debido a su cercanía a Taiwán, territorio que el gigante asiático reclama como propio.